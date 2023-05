Maakt het iets uit als alle gasten media-ervaringsdeskundig zijn? Toch wel, een beetje

Een talkshow zónder tafel. Geen BN’ers, échte mensen en het publiek doet mee. Elke aflevering één onderwerp, „we gaan de diepte in”. Zo had Nadia Moussaid in februari haar nieuwe programma aangeprezen bij Media Inside. Nadia was er maandag voor het eerst. De komende weken is het op doordeweekse dagen te zien om zeven uur, het tijdslot van de vroege avond tafel-talkshows.

En? Nog een beetje vroeg om al een oordeel te vellen, al valt er best wat over te zeggen. De vergelijking met het programma Catherine dat Catherine Keyl in de jaren negentig presenteerde is al vaker gemaakt en zoals Catherine op Oprah leek, zo lijkt Nadia op Catherine. Persoonlijk, menselijk, gevoelens in plaats van feiten. Het onderwerp van maandag was: ‘Ik ben arm in een rijk land’. Nadia stelde eerst het publiek vragen: „Wie is er opgegroeid in een arm gezin?” Handen omhoog. „Wie heeft er geldzorgen?” Nadia ging met de microfoon van de een naar de ander voor een kort gesprekje.

Het publiek weet nu wat er komen gaat, een deel van de mensen voelt zich persoonlijk bij het onderwerp betrokken, één voor één worden de gasten op het podium gehaald. Op het laatst zitten er vijf. Ervaringsdeskundigen. Arm geworden of altijd geweest. Het gemak waarmee de gasten over hun situatie praten, deed vermoeden dat ze dat eerder hadden gedaan en een oppervlakkige zoektocht leerde dat Harry Foort, de eenbenige taxichauffeur in de WAO, geen onbekende is in Rotterdam en ook niet in Hilversum. Hij was eerder te gast bij omroep MAX over het gat in zijn pensioen. Op haar LinkedIn-profiel staat dat Nasrien Nasibdar – moeder van vier kinderen, al 23 jaar in de bijstand – te boeken is als ‘spreker, activist armoede’. Werkende arme Roy Korbijn figureerde in een FNV-documentaire over werken in de ouderenzorg, en de Volkskrant interviewde hem dit jaar over rondkomen met een klein salaris in tijden van inflatie. Hans Zandvliet is als voormalig Flippo-bedenker en miljonair die al z’n fortuin kwijtraakte en nu van de bijstand leeft, ook geen onbekende arme.

Maakt het iets uit dat de gasten min of meer media-ervaringsdeskundig zijn? Toch wel, een beetje. Ze hebben hun verhaal klaar. Handig, maar het maakt me ook argwanend, want is dit het hele verhaal en waarom vertellen ze het? Maar goed, dat kun je van elke gast zeggen, dus eerst de volgende 33 afleveringen maar eens afwachten.

De gasten van maandag zaten er niet om de details te vertellen over hoe ze arm werden. Nadia vraagt vooral naar hoe het is om het te zijn. Drie van de vier kinderen van Nasibdar zitten in het publiek. Haar zoon van 15 vertelt in tranen dat hij op school gepest wordt omdat hij nogal een „stevige jongen” is. Haar dochter zegt dat ze altijd met smoesjes (buikgriep) onder schoolreisjes moesten zien uit te komen, en de oudste dochter vertelt dat ze met haar opleiding moest stoppen omdat ze te veel tijd kwijt is met de zorg voor haar chronisch zieke moeder. Onder dit familiedrama zit genoeg diepte verborgen voor een volledige talkshow, maar dat is iets voor een ander format.

Over Nadia zelf niets dan lof. Ze is geïnteresseerd, empathisch, en pingpongt soepel en vlot van het publiek naar de gasten en weer terug. Nadia maakt alles goed.

Lees hier een profiel van Nadia Moussaid: Wie is dit natuurtalent in luisteren, dat wordt gedreven door idealisme?

Later op de avond was er weer een tafel-talkshow. De gasten doen bijna allemaal ‘iets’ in de media. Voetbalanalist Hans Kraay jr, Undercover-presentator Alberto Stegeman, entertainment-deskundige Aran Bade, Amerika-kenner Raymond Mens. Eva Jinek is even terug met Jinek . Daarna gaat ze met zwangerschapsverlof. Wie zal haar vervangen? In 2018, toen Jinek nog Laat op één presenteerde, verving Nadia Moussaid haar in de zomervakantie. We weten wat dat kan opleveren. Tafel weg, BN’ers weg en een nieuwe talkshow-naam.