‘Lionel Messi voor twee weken geschorst door PSG om trip naar Saoedi-Arabië’

Lionel Messi is volgens Franse media voor twee weken geschorst door zijn club Paris-Saint Germain (PSG) vanwege een trip die hij deze week maakte naar Saoedi-Arabië. De Argentijnse sterspeler is toerisme-ambassadeur van de golfstaat. Onder andere RMC Sport en sportkrant L’Equipe melden de schorsing van Messi.

De club zelf heeft het nieuws nog niet naar buiten gebracht, maar een bron binnen PSG bevestigt aan persbureau AFP dat Messi inderdaad wordt geschorst. De bron bevestigt de lengte van de schorsing niet, maar stelt dat Messi niet mag trainen en spelen en geen salaris ontvangt gedurende zijn straf.

Afgelopen zondag verloor PSG met Messi in eigen huis met 3-1 van FC Lorient. Aanvankelijk had trainer Christophe Galtier maandag een vrije dag ingelast, maar na de nederlaag werd dat besluit ingetrokken. Alle spelers moesten zich op de club melden, maar Messi reisde zonder toestemming van PSG toch met zijn gezin naar Saoedi-Arabië. Daar kon de Saoedische minister van Toerisme pronken met kiekjes van de Argentijnse wereldkampioen: „Ik ben blij om Messi en zijn gezin te verwelkomen in Saoedi-Arabië waar ze kunnen genieten van de magische toeristische bestemmingen en authentieke ervaringen”, twitterde Ahmed Al Khateeb.

Kleedkamer not amused

In de kleedkamer van PSG waren Messi’s teamgenoten not amused over de reis van hun sterspeler, schrijft L’Equipe. Het dossier belandde op tafel bij PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, tevens directeur van Qatar Sports Investments en vertrouweling van de koninklijke familie van Qatar. Qatar strijdt, onder meer via het voetbal, met Saoedi-Arabië om regionale en internationale invloed, wat de schorsing van Messi extra saillant maakt.

De schorsing zou de toch al onzekere toekomst van de 35-jarige Messi bij PSG verder op losse schroeven zetten. Zijn contract loopt komende zomer af, waardoor hij zonder dat er een transfersom aan te pas hoeft te komen de overstap naar een andere club kan maken. Onderhandelingen om het contract in Parijs te verlengen liepen eerder op niets uit. Messi speelde zijn hele carrière bij het Spaanse FC Barcelona, dat hem in de zomer van 2021 liet gaan, omdat hij met zijn salaris te zeer op de begroting van de club drukte.