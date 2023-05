‘In Soedan vastgehouden Nederlander vrijgelaten’

De Nederlandse man die vorige week in Soedan werd vastgehouden door de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) is weer vrij. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dinsdag aan persbureau ANP dat de man afgelopen zaterdag is vrijgelaten. Hij is daarop via Cyprus naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen, aldus de woordvoerder. De man heeft naast de Nederlandse ook de Britse nationaliteit.

Tegenover RTL Nieuws liet zijn echtgenote weten dat ze sinds vorige week donderdag geen contact kon krijgen met haar man, die in Soedan geboren is en daar als zakenman werkte. Volgens zijn vrouw werd hij samen met de conciërge van zijn huis meegenomen door de RSF-militanten toen ze eten wilden inslaan. De conciërge werd volgens de echtgenote op het RSF-hoofdkwartier direct vrijgelaten. Over de omstandigheden van de vrijlating doet het ministerie van Buitenlandse Zaken geen mededelingen.

Zo’n drie weken geleden braken in Soedan gevechten uit tussen twee facties binnen het Soedanese leger: het oorspronkelijke, reguliere leger en de RSF van generaal Hemedti. In de hoofdstad Khartoem vonden hevige gevechten plaats, met zeker vijfhonderd doden en duizenden gewonden tot gevolg. Volgens de Verenigde Naties hebben reeds 100.000 mensen het land ontvlucht. Vorige week zaterdag vertrok de laatste Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan; met de evacuatievluchten zijn zeker 160 Nederlanders geëvacueerd.

Lees ook: Dit moet je weten om het conflict in Soedan te begrijpen, waar een burgeroorlog dreigt