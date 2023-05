Illusionistenduo Siegfried & Joy vindt de lach óók magisch

„Forget everything you know about Hans Klok! We are Siegfried and Joy!” In paarse glitterpakken en met stervormige zonnebrillen op hun neuzen trekt het Duitse illusionistenduo Siegfried & Joy maandag als een wervelwind door het centrum van Amsterdam. Alles kan decor zijn voor hun opzettelijk knullige goocheltrucs: een tram, een vieze prullenbak, een vol terras.

Wapperend met een gouden doek laten ze een tram verdwijnen, maar de kijker ziet meteen: die rijdt gewoon zelf weg. De kunst zit in de verraste gezichten en bulderlach van het publiek die vaak volgt.

Op Instagram is het duo met een half miljoen volgers een grote hit en in thuisland Duitsland trekken ze volle zalen. Ze vergaarden wereldwijd bekendheid met filmpjes waarin ze nietsvermoedende forenzen bij de metro of politieagenten verrassen met wat nog het meest lijkt op een parodie op goocheltrucs.

Deze week treden ze voor het eerst op in Nederland, tijdens het Circusstad Festival in Rotterdam. De tent waarin ze spelen wordt het ‘Las Vegas aan de Maas’. En daar laten ze wél echte, onbegrijpelijke illusies zien.

De naam van de twee goochelaars doet denken aan het iconische Duitse illusionistenduo Siegfried & Roy, die in de tweede helft van de twintigste eeuw wereldberoemd werden met hun show met witte tijgers en leeuwen in Las Vegas. Maar volgens ‘Joy’ zijn de hedendaagse illusionisten geenszins door dat duo geïnspireerd. „Welk circusduo? Ik hoor er weleens wat over, ze maakten een leuke show. Maar zij gebruikten dieren, dat doen wij niet.”

‘Magie is een eigen taal’

Het typeert hen dat telkens onduidelijk blijft wat ironie is en wat niet. Op de vraag of ze echt Siegfried & Joy heten, antwoorden ze met een stoïcijnse blik: „Correct. Dat zijn onze namen. En we slapen in dit paarse glitterkostuum.” Al laten ze hun act wat los wanneer ze het hebben over de kunst van magie. Siegfried: „Ik hou van magie. Magie is een eigen taal, het is voor jong en oud. Het kan mensen samenbrengen.”

De mannen, die hun echte namen nooit bekend maakten, leerden elkaar kennen in een speciaalzaak voor goochelattributen. Sinds 2016 treedt het duo samen op. Tijdens een van de lockdowns in coronatijd begonnen ze met het maken van filmpjes op straat. Joy: „In een metro onderweg naar het werk verwacht je niet dat er iemand in een glitterkostuum naar binnen rent en een optreden geeft. En zelfs al is dat optreden niet het meest illusionistische; als de mensen lachen, is dat voor ons magie.” Siegfried: „Iedereen doet zijn eigen ding, maar nadat we een goocheltruc doen, zijn ze plots één publiek.”

Maar, benadrukt Joy: „We zijn geen influencers. We zijn illusionisten. We filmen onze straatoptredens, maar we denken nooit: we moeten zo’n soort video maken. Het is altijd improvisatie.”

Saai en ouderwets

In een tijd waarin goochelen niet de meest hippe reputatie heeft, was deze eigentijdse vorm van magie snel gevonden, legt Joy uit. „David Copperfield liet veertig jaar geleden het Vrijheidsbeeld verdwijnen, wij laten een bus of tram verdwijnen. Het is precies hetzelfde, alleen nu weet het publiek hoe het gebeurt.”

De twee vinden de typische goochelshows van nu „niet zo leuk”, zegt Joy. „Het draait te veel om de persoon op het podium. Wij zoeken naar een manier om magie bij een publiek te brengen dat normaal nooit naar zo’n show zou gaan, omdat ze het saai en ouderwets vinden.”

Voor het duo is de combinatie van de lach op straat en de illusie in het theater een goede. Joy: „Magie draait om de verwondering en om het onverwachte. Wanneer je iemand verrast met een lach, is dat ook een illusie. Maar we maken ook illusies waarbij het publiek zich wél afvraagt hoe ze gedaan worden. We willen het publiek verwonderen.”