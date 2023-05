Fabulousness op het veld, op de baan of in de gym

Met ingang van dit jaar zette Wimbledon het aloude Wear All White-voorschrift overboord: vrouwen mogen nu een effen (donker)gekleurd tennisshort onder hun wedstrijdoutfit aan. Niet omdat vrouwen – ook tennisspeelsters – zelf wel kunnen beslissen wat ze onder hun kleding dragen, maar om ervoor te zorgen dat menstruerende deelnemers zich volledig op hun sport kunnen concentreren zonder zich om andere zaken druk te hoeven maken. Een prima ontwikkeling, lijkt mij. Of, zoals activisten eerder kernachtig uitdrukten: about bloody time. Wimbledon is immers al decennia open voor vrouwelijke tennisspelers.

Kleurregel

Het nut van voornoemde kleding- of kleurregel heb ik sowieso nooit begrepen. Want a: niet functioneel. En b: ieder mens (m/v/x) moet de ruimte hebben om de eigen identiteit en persoonlijkheid te laten zien. Een recht dat ook voor sporters dient te gelden. Hoe tof om te zien dat die ruimte steeds vaker wordt genomen. Waar nog niet eens zo heel lang geleden het beauty-ritueel van atletes-in-actie zich leek te beperken tot duchtig wassen met water en zeep – een enkel minuscuul wimperlijntje daargelaten – lijkt tegenwoordig een bezoek aan de nagelstyliste bon ton te zijn en wordt ook de haarföhn blijkbaar enthousiast gehanteerd. En neem langebaanschaatster Jutta Leerdam, die haar fierce winged eye even vanzelfsprekend rockt tijdens wedstrijden en trainingen als tijdens privémomenten. Dit is wie zij is, wie ze wil zijn. Of ze nu een schaatspak draagt of een crop top. Ik mag dat graag zien, een beetje fabulousness en glamour op het veld, de baan of in de gym.

Het idee dat die zaken niet samengaan met het serieus bedrijven van sport is achterhaald. Dat is al meermaals bewezen. Sla er bijvoorbeeld het trackrecord van de zussen Williams maar op na. Al decennialang winnen zij grand slams en andere grote toernooien, niet alleen door hun fenomenale tennisspel maar ook door hun waanzinnige en – vaak – betekenisvolle creaties.

Haar superheldenoutfit leverde Serena Williams een verbod op van de organisatie van Roland Garros

Je herinnert je wellicht nog de zwarte catsuit met rode compressieband waarin Serena in 2018 als kersverse moeder haar opwachting maakte op Roland Garros. Een superheldenoutfit die haar evenwel een verbod van de organisatie opleverde. En dan de tweekleurige one legger (jumpsuit met één pijp), die ze droeg bij haar eerste match tijdens de Australian Open in 2021. Een ode aan de legendarische sprintster Florence Griffith Joyner, die in de jaren tachtig vier Olympische medailles won en breed lachend wereldrecords verpulverde.

Funky outfits

Griffith Joyner, aka Flo Jo, was naast de snelste vrouw ter wereld ook een groot liefhebber van mode en beauty. Iets dat tijdens trainingen en wedstrijden duidelijk te zien was. Ze verscheen altijd glammed up aan de start: vol in de make-up, de krullen los en de outfits funky.

Het meest opvallend waren evenwel haar centimeterslangs acrylnagels in de meest uiteenlopende kleuren. Populair bij vooruitstrevende Afro-Amerikaanse vrouwen destijds. Aanvankelijk werd deze nail art ‘getto’ genoemd, maar nu heeft deze trend breed navolging gekregen. Shout-out dus naar alle vrouwen in de sport die op de door hen gekozen wijze uiting geven aan hun fabulousness en individualiteit. Draag wat je wilt en laat zien wie je bent. Zouteloze kledingvoorschriften en criticasters ten spijt.