Europol: 288 aanhoudingen voor handel in drugs op het dark web

Bij een internationaal gecoördineerde operatie zijn in de afgelopen anderhalf jaar 288 personen aangehouden die verdacht worden van handel in drugs op het dark web. Dat heeft de Europese politiedienst Europol dinsdag bekendgemaakt. Bij de in negen landen uitgevoerde operaties, die in coördinatie met elkaar plaatsvonden, zijn daarnaast zo’n 850 kilo aan drugs en 117 vuurwapens in beslag genomen: naast 258 kilo amfetaminen, gaat het om tientallen kilo’s cocaïne, lsd, mdma- en xtc-pillen.

Europol coördineerde de operatie, die zich richtte op gebruikers van de illegale online marktplaats Monopoly Market, waarop drugs werden verhandeld. Duitse autoriteiten wisten het platform eind 2021 uit de lucht te halen, maar gaven daar toen geen ruchtbaarheid aan. Sommige gebruikers van Monopoly Market uitten destijds de vrees slachtoffer te zijn van een zogenoemde exit scam, waarbij beheerders van de marktplaats ertussenuit knijpen met het geld van gebruikers.

‘Sterk signaal voor criminelen’

Naast de drugs werd bij de operatie 50,8 miljoen euro aan contant en virtueel geld in beslag genomen. Europol-directeur Catherine De Bolle zei dat de operatie, SpecTor

genaamd, tot doel heeft „een sterk signaal” aan criminelen op het dark web af te geven: „Internationale rechtshandhaving heeft de middelen en het vermogen om u te identificeren en verantwoordelijk te houden voor uw illegale activiteiten, zelfs op het dark web”, aldus De Bolle.

De meeste aanhoudingen vonden plaats in de Verenigde Staten (158), in het Verenigd Koninkrijk (55) en in Duitsland (52). In Nederland werden tien verdachten aangehouden. Een aantal onderzoeken naar de identiteiten van personen achter de darkweb-accounts is nog niet afgerond en de politiediensten blijven de komende tijd onderzoek doen om kopers en verkopers te identificeren en te vervolgen.