De nieuwe Peter Pan is slechts bij vlagen magisch

De lijst met Peter Pan-filmadaptaties is lang, van Spielbergs Hook (1991) en P.J. HogansPeter Pan (2003) tot Pan (Joe Wright, 2015) en Wendy (Benh Zeitlin, 2020). Disney voegt daar nu met Peter Pan & Wendy een nieuwe versie aan toe, een live-actionremake van hun animatiefilm uit 1953 én een update van J.M. Barries klassieke toneelstuk uit 1904. En het is er duidelijk eentje voor de 21ste eeuw. Zo bestaan de Lost Boys uit jongens én meisjes, die bovendien allemaal een andere etnische achtergrond hebben, en is er iemand met het downsyndroom. Wendy heeft een actievere rol („This magic belongs to no boy!”) en de rol van Tiger Lilly, een native American, wordt ook echt gespeeld door een inheemse acteur. Zij spreekt niet meer in stereotype ‘indianenkreten’ zoals in Disney’s zeventig jaar oude, vrij racistische animatieversie, maar communiceert in het Cree – haar zinnen worden ondertiteld. Peter Pan, de jongen die niet op wil groeien, is biraciaal, evenals het elfje Tinkerbell. Als zij spreekt, verstaat niemand haar. Alleen Wendy doet haar best haar te begrijpen. Als Tinkerbell ook daadwerkelijk voor het eerst gehoord wordt, levert dit een ontroerende scène op. Een van de weinige in Peter Pan & Wendy.

De aanpassingen aan de tijdgeest leiden her en der tot gefronste wenkbrauwen: ‘Disney maakt een knieval voor het ‘wokisme’’. Zie eenzelfde verhitte discussie over de nieuwe bewerking van The Little Mermaid (vanaf 24 mei in de bioscoop), waarin de zeemeermin door een actrice van kleur vertolkt wordt. Maar al deze veranderingen vallen in het niet bij de radicale visie van regisseur David Lowery en zijn coscenarist Toby Halbrooks op de held van het verhaal. Zij portretteren Peter Pan als zelfingenomen ettertje dat denkt alles wel in zijn eentje te kunnen oplossen. Bovendien heeft hij een zeer kwalijke rol gespeeld in het leven van kapitein Haak, die als jongetje bevriend was met Peter. Deze nieuwe blik op een oude held is welkom, maar Alexander Molony stelt teleur als Peter Pan, met z’n constant samengeperste lippen en vreugdeloze blik. Ever Anderson, dochter van actrice Milla Jovovich en actiefilmmaker Paul W. Anderson, is de ontdekking van deze versie: haar Wendy had een nog grotere rol verdiend, al is de visie van de makers op haar als pittige ‘power girl’ wat cliché.

Ruimte voor Wendy en Haak

Door in zekere zin Peter Pans verhaal te minimaliseren, ontstaat er meer ruimte voor zowel Wendy als kapitein Haak, ietwat schmierend neergezet door Jude Law. Maar die keuze leidt ook tot problemen, want wiens verhaal wordt nu verteld: dat van Peter, Wendy of Haak? Nu overtuigt eigenlijk alleen de (voor)geschiedenis van kapitein Haak. En je kunt van de Lost Boys wel een bont gezelschap maken maar als geen van hen echt uit de verf komt, is dit slechts oppervlakte.

Regisseur David Lowery maakte eerder een live-actionversie van een (onbekendere) Disney-animatiefilm, het zeer geslaagde Pete’s Dragon. Ook viel hij op met een verfrissende versie van aloude Koning Arthur-riddersagen, The Green Knight. De fantasie en lyriek die hij in deze (en zijn andere) films tentoonspreidt, ontbreekt echter in het weinig magische Peter Pan & Wendy, dat veelzeggend genoeg niet in de bioscoop uitkomt maar te zien is op Disney+. Op het kleine scherm vallen de fraaie locaties in het niet, de schilderachtige Faeröer-eilanden doen dienst als Neverland, evenals de visuele effecten. Hiervan valt de grote krokodil die kapitein Haak aanvalt het meest tegen, maar het piratenschip van Haak dat met dank aan Tinkerbells elfenstof de lucht in gaat en zich langzaam omdraait is dan wel weer prachtig.

Wendy Darling gespeeld door een actrice met de magische naam: Ever Anderson.

Avonturenfilm Peter Pan & Wendy. Regie: David Lowery. Met: Alexander Molony, Ever Anderson, Jude Law, Yara Shahidi. Lengte: 106 min. Te zien op Disney+ ●●●●●