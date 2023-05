CBS: inflatie in april weer iets toegenomen

De inflatie lag in april 5,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart was de inflatie lager (4,4 procent), doordat in die maand de energieprijzen meer daalden dan in april.

Toch namen ook deze maand de energieprijzen af. Prijzen voor industriële goederen namen juist toe. Ook de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen met 13,2 procent, al namen die wel minder sterk toe dan in maart (15,1 procent).

Vooral vorig jaar was de inflatie erg hoog, met als hoogtepunt 14,5 procent in september 2022. De huidige prijsstijging is lager dan in elke maand van 2022, maar ligt wel nog steeds ruim boven het streven van 2 procent van de centrale banken.

Het CBS maakte deze eerste raming op basis van nog onvolledige cijfers. Op 11 mei presenteert het de definitieve consumentenprijsindex.