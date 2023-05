Canadese zanger en componist Gordon Lightfoot (84) overleden

De Canadese zanger en componist Gordon Lightfoot, bekend van nummers als ‘If You Could Read My Mind’ en ‘Sundown’, is maandag op 84-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Toronto. Dat heeft zijn publicist bekendgemaakt, meldt de Canadese omroep CBC.

Lightfoot, een gitarist en folkzanger, kreeg internationale bekendheid om zijn soulvolle melodiën en poëtische teksten. Hij geldt als een Canadees icoon en een van de meest legendarische songschrijvers die het land heeft voortgebracht.

Lightfoot werd geboren in de Canadese provincie Ontario en brak in de jaren zestig door in Noord-Amerika met nummers die zowel het uitgestrekte Canadese landschap als persoonlijke relaties en liefdesperikelen verkenden. Na hits voor onder meer de folkgroep Peter, Paul and Mary werd hij een gewilde liedjesschrijver in de Verenigde Staten.

„Zijn naam is synoniem met tijdloze liedjes over treinen en schipbreuken, rivieren en snelwegen, geliefden en eenzaamheid”, schreef zijn biograaf Nicholas Jennings.

Internationaal succes

In de jaren zeventig volgde internationale erkenning en succes, onder meer met nummers als ‘Carefree Highway‘, ‘The Wreck of the Edmund Fitzgerald’ en ‘If You Could Read My Mind‘, dat werd geïnspireerd door het einde van zijn eerste huwelijk. Zijn liedjes zijn door vele artiesten opgenomen, onder wie Elvis Presley, Neil Young, Bob Dylan en Barbra Streisand.

„We hebben een van onze grootste singer-songwriters verloren”, schreef de Canadese premier Justin Trudeau op Twitter. „Gordon Lightfoot legde de geest van ons land vast in zijn muziek - en daarmee hielp hij het geluidslandschap van Canada vorm te geven.”

Vanaf de jaren tachtig nam zijn populariteit in de hitparades af, maar hij bleef optreden. Tijdens zijn carrière kampte Lightfoot met een reeks gezondheidsproblemen. In 2002 werd hij vlak voor een concert met spoed naar een ziekenhuis gebracht met een maagbloeding, waarna hij zes weken in coma lag. Vorige maand zegde hij twaalf geplande concerten af wegens „gezondheidsproblemen”.