Bezuinigingen op komst: staan we op een economisch kantelpunt?

De Voorjaarsnota van dit jaar markeert de grootste koerswijziging sinds jaren. De tegenvallers stapelen zich op en dus moet er ineens bezuinigd worden. Politiek redacteur Rik Rutten ontleedt de begroting en ziet dat we een periode van economische krapte tegemoet gaan. Staat Nederland op een kantelpunt?

