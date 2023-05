Belgische politie keek machteloos toe bij illegale rave-party. Maar: ‘Dit zal niet straffeloos verlopen’

Met duizenden, naar schatting in totaal zelfs tienduizend, waren ze vrijdag naar het voormalige militaire terrein van Brustem in Sint-Truiden gekomen, een gebied van honderden hectaren in de provincie Belgisch Limburg, voor wat al snel ‘de beste free party van Europa’ ging heten – een illegale rave, een technofeest waar de plaatselijke autoriteiten geen vergunning voor hebben afgegeven.

Het hele weekend stond de Belgische politie machteloos toe te kijken hoe duizenden mensen uit hun dak gingen in een kwetsbaar natuurgebied op veertig kilometer van de Nederlandse grens. Pas op zondagochtend werd besloten tot vreedzame ontruiming van het terrein, wat nog tot maandag zou duren. Dat was de beste manier van handelen, zegt Jos Lantmeesters (N-VA), gouverneur van de provincie Limburg, terugblikkend.

Via versleutelde appgroepen werd om tien uur donderdagavond bekendgemaakt waar en wanneer de rave zou zijn, zodat de autoriteiten geen vermoeden zouden krijgen wat er ophanden was.

Het idee was: vrijdag beginnen, het hele weekend feesten, en het liefst tot donderdag doorgaan, aldus Lantmeesters. Of, zoals een aantal feestgangers afgelopen weekend tegen journalisten van De Standaard zei; ‘We blijven zolang we het volhouden’.

Die vrijheid is de kick van een free party, zegt Pieter-Jan Nerinckx, een student aan de KU Leuven die zijn masterthesis schreef over het fenomeen. „Het gaat om feesten waar doorgaans elektronische muziek wordt gespeeld en die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.”

Nerinckx legt uit dat ‘de freetechnocultuur’ in België pas in 2007-2008 van de grond kwam. „Tot die tijd was er binnen het wettelijk kader veel mogelijk in ons land, waardoor organisatoren minder geneigd waren hun toevlucht te zoeken tot het illegale circuit. Maar sindsdien is het moeilijker om een vergunning te krijgen voor feesten, waarbij ook vroege sluitingsuren en strenge geluidsnormen zijn gaan gelden.”

Onvrede over hoge entreeprijs

Het is de feestgangers niet te doen om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Raves of ‘free party’s’ worden volgens Nerinckx door heel Europa georganiseerd door een underground netwerk, uit onvrede over de hoge entree- en consumptieprijzen in clubs en op festivals.

„Het bijwonen van clubavonden wordt steeds duurder en uitgaan is een privilege van de gegoede middenklasse geworden”, zegt hij. „Deze organisaties tonen dat je met weinig middelen en een sterke motivatie een feest kan organiseren voor iedereen.”

Toen de politie vrijdagavond na de eerste meldingen van geluidsoverlast bij het terrein ging kijken, waren er naar schatting al zo’n vijfduizend mensen aan het feesten, voornamelijk uit België, Nederland en Frankrijk. Het terrein van Brustem stond vol auto’s, campers en tentjes. Er zouden elf provisorische podia zijn ingericht waar dj’s achter draaitafels stonden te spelen, en waar uit opgestapelde speakers snoeiharde beats klonken. Harddrugs werden open en bloot gebruikt en feestgangers deden hun behoeften in de nabijgelegen bossen. Verspreid over het terrein werd gebarbecued, in een natuurgebied vol kwetsbare diersoorten.

De lokale autoriteiten oordeelden dat ze vrijdag tegen zo’n mensenmassa niets konden uitrichten en moesten de feestgangers laten begaan. „Vijfduizend mensen op een bebost terrein van vierhonderd hectare krijg je niet zomaar weg”, zei Ingrid Kempeneers, burgemeester van Sint-Truiden namens CD&V.

Zaterdagochtend volgde een eerste overleg tussen lokale en federale politiediensten, defensie, parket, en de provincie. „Er is een risicoanalyse gemaakt en beslist om het evenement gecontroleerd te laten uitdoven”, zei de burgemeester toen. „We gaan geen klopjacht houden.” De politie zette wel straten af en vroeg toegestroomde feestvierders het terrein ook weer te verlaten.

Ondertussen bleven de klachten van omwonenden binnenstromen. Mensen deden ’s nachts vanwege de luide muziek geen oog dicht en begrepen niet waarom de politie maar niet ingreep. Als ze dat niet voor hen deden, dan vanwege het beschermde natuurgebied tussen het militaire oefenterrein en het dorpje Kerkom. Dat is dat normaliter verboden terrein, maar werd nu massaal platgestampt.

Dit was totale anarchie, zeiden buurtbewoners. Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving (N-VA), liet weten dat ze vond dat de federale overheid ‘non-beheer’ valt te verwijten en eiste opheldering in het parlement.

Om tien uur zondagochtend nam gouverneur Jos Landmeesters „de macht” van de burgemeester over, vertelt hij. Lantmeesters riep de veiligheidsregio bijeen en maande iedereen tot kalmte. „We wilden koste wat het kost voorkomen dat dit uit de hand zou lopen. Als je ondoordacht te werk gaat, krijg je te maken met geweld en slachtoffers.”

De gouverneur had de ontruiming van het Brusselse Ter Kamerenbos in april 2021 nog helder voor de geest. Op het fictieve festival La Boum dat via social media was aangekondigd uit onvrede over het coronabeleid, maar achteraf een 1 april-grap bleek, kwamen tweeduizend mensen af. Het ontaardde door de ontruiming in chaos, waarbij tientallen agenten en feestgangers gewond raakten.

„Er zijn veel voorbeelden van free party’s waar de politie voor repressieve maatregelen koos en die slecht afliepen”, zegt Pieter Jan Nerinckx. „Eén van de recentste voorbeelden is de free party in het Franse Redon. Daar verloor één van de feestvierders een hand door de ontploffing van een granaat van de autoriteiten. Bij CzechTek in 2005 overleed zelfs een feestganger.”

Niet straffeloos

Het zou nog tot maandagmiddag duren voor het terrein volledig was ontruimd. Er werden meerdere arrestaties verricht en er werd geluidsapparatuur in beslag genomen. Volgens de gouverneur wordt het terrein nog grondig nagelopen om de schade op te nemen. Die zal worden verhaald op de organisatoren van de rave, naar verluidt een groep Nederlanders. Zij zitten voorlopig vast. „Dit zal niet straffeloos verlopen”, zei Lantmeesters.

Hij blikt „met voldoening” terug op de ontruiming. „Ik heb felicitaties ontvangen uit diverse hoeken omdat deze operatie, een van de moeilijkste van de afgelopen jaren, zonder enig geweld is verlopen. Zo’n grote groep mensen in toom houden zonder chaos is normaal gezien onmogelijk. Maar wij zijn op geen enkel moment de controle kwijtgeraakt. Het is veel beter verlopen dan vooraf gedacht.”

Dat neemt niet weg dat de gouverneur de rave graag had willen voorkomen. „Maar daar hebben we de middelen niet voor. Dit gaat over een tekortkoming aan informatie. Op het gebied van preventie kunnen we nog wel de nodige hulp gebruiken. Daarvoor kijk ik naar de landelijke politiek. Het is te makkelijk om vanuit de zetel te zeggen dat dit anders had gemoeten.”

Dinsdagochtend werd op het terrein in Brustem door het Agentschap Natuur en Bos de schade van een weekend raven opgenomen; beschermde graslanden werden verbrand, dassenburchten, muizenholen en vogelnesten verstoord en velduilen verjaagd. Ook zijn er tientallen zakken met afval verzameld. Het agentschap heeft een klacht ingediend. Tegen wie moet uit onderzoek blijken.