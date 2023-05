Angst voor oorlog onder Nederlanders sterk toegenomen

De angst voor oorlog onder Nederlanders is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat blijkt dinsdag uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek, een jaarlijkse enquête die wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Volgens het comité is die angst met name toe te schrijven aan de inval van Rusland in Oekraïne.

Ongeveer een derde vreest dat Nederland in de komende vijf jaar in een conflict betrokken raakt, vorig jaar was dit nog 8 procent. Ook vreest 33 procent van de ondervraagden dat mensen „met wie ze zich verbonden voelen” bij een oorlog betrokken raken, in 2022 was dit nog 11 procent. Een derde van de respondenten zegt bang te zijn dat Nederlandse militairen worden ingezet in Oekraïne of dat de oorlog zich uitbreidt naar Nederland.

Gevoel van vrijheid

Uit het onderzoek blijkt dat vooral oudere mensen (65 plus) vrezen voor een oorlog. Over het algemeen heeft de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar het minste angst voor het uitbreken van een oorlog. Bijna zestig procent van de ondervraagden vindt dat op 4 mei naast de Tweede Wereldoorlog ook meer aandacht besteed moeten worden aan andere oorlogen. Vorig jaar was dat percentage 53 procent. Ruim 1.200 mensen deden mee aan het Nationaal Vrijheidsonderzoek, dat in februari werd uitgevoerd.

Het aantal respondenten waarvan het gevoel van vrijheid is toegenomen is twintig procent, dat is een toename in vergelijking met 2022 (11 procent) en met 2021 (18 procent). Volgens het comité is een mogelijke verklaring hiervoor het opheffen van de coronamaatregelen. Daarnaast zegt tweederde dat onze vrijheid steeds minder vanzelfsprekend is.

Bevrijdingsdag

Het belang van de herdenking op 4 mei blijft groot onder de respondenten: 85 procent hecht veel waarde aan deze dag. Een vergelijkbaar percentage heeft Bevrijdingsdag hoog in het vaandel zitten. Net als vorig jaar lag dit percentage rond de 75 procent.

Bovendien staat ruim de helft van de ondervraagden achter het idee om Bevrijdingsdag om te dopen naar de ‘Dag van de Vrijheid’, „om de nadruk meer te leggen op de vrijheid in het algemeen, op democratie en mensenrechten”.