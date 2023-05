De man die koning Charles kroont, heeft kritiek op de groeiende Britse ongelijkheid

Als Charles zaterdag Westminster Abbey binnentreedt, is er één man op wie hij zal letten: de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Hij is degene die de eed voorleest die de koning moet beantwoorden. Hij is degene die de kroon op het hoofd van de koning plaatst. Hij is degene die de koning inzegent, zalft en wijdt. Hij zal ook de koning voorstellen aan zijn volk, waarna het ‘God save the King’ zal klinken.

Welby heeft al nachtmerries gehad over de kroning, zei hij in december tegen Channel 4. „Ik droomde dat we op hét punt waren en ik de kroon achter had gelaten op Lambeth Palace [zijn residentie].” Helemaal gek zijn die nachtmerries niet; een van zijn voorgangers zette de kroon achterstevoren op het hoofd van Edward VII, een ander hield het boek met de eed zo dat George VI deze niet kon lezen.

Maar Welby is al jaren betrokken bij de voorbereiding van deze kroning, als voorzitter van de kroningscommissie. Daar zit hij qualitate qua in: de aartsbisschop van Canterbury is de geestelijk leider van de Church of England, de staatskerk, waarvan de Koning het hoofd is. Hij is, na de koninklijke familie, de hoogste in rang in het land.

Welby (67) werd in 2013 aartsbisschop. Dat werd toen gezien als een opmerkelijke benoeming. Hij was nog geen jaar bisschop van Durham, en was daarvoor deken van Liverpool. Pas twintig jaar eerder voelde hij een roeping. Het keerpunt in zijn leven was de dood van zijn zeven maanden oude dochter bij een auto-ongeluk in 1983. „Het was een moeilijke tijd voor mijn echtgenote Caroline en mijzelf, maar op een vreemde manier bracht het ons nader tot God”, zei hij in 2011. Vijf jaar na het ongeluk koos hij voor de kerk: „Iets in me zei: ‘dit is wat je zou moeten doen’.”

Hij had al eerder een openbaring, tijdens zijn studententijd in Cambridge, vertelde hij in 2013 aan The Daily Telegraph. Bij het bidden „voelde ik iets veranderen, de aanwezigheid van iets dat er niet eerder was in mijn leven. Ik zei tegen mijn vriend ‘vertel dit maar aan niemand’, want ik schaamde me, alsof ik de mazelen had gekregen.”

Olie-industrie

Vóór hij de anglicaanse kerk ging dienen was Welby werkzaam in de olie-industrie. Eerst als West-Afrika- en Noordzee-deskundige bij het Franse oliebedrijf Elf Aquitaine, daarna als hoofd van de financiële afdeling van Enterprise Oil. Het zorgde ervoor dat hij als bisschop werd benoemd in de parlementaire commissie die na de bankencrisis van 2012 de normen en waarden binnen de bankensector onderzocht (26 bisschoppen zitten in het Britse Hogerhuis).

Maar zijn loyaliteit ligt bij de zwakkeren in de samenleving; hij groeide op in armoede, met een vader die door diens alcoholisme regelmatig zijn werk verloor. Dankzij beurzen kon hij naar kostschool Eton en studeren. Het maakt hem als geestelijk leider vaak praktischer dan zijn voorganger Rowan Williams, vooral geroemd om zijn academische inzichten.

Welby heeft regelmatig kritiek op overheidsbeleid, met name als dat de groeiende Britse ongelijkheid niet verkleint. Tot ongenoegen van met name Conservatieve politici. Zeker toen hij waarschuwde dat hun taalgebruik over Brexit opruiend was en polariseerde. De aartsbisschop noemt de manier waarop het kabinet asielzoekers naar Rwanda wil deporteren „immoreel” en „schadelijk”. Hoewel het juridisch legaal was volgens het Hogerechtshof, zou dit „het oordeel Gods niet kunnen doorstaan”.

Welby is vaak kritisch over overheidsbeleid. ‘Jezus was politiek’

Toen hem werd gevraagd zich te onthouden van politiek commentaar, zei Welby dat Jezus dat ook niet deed. „Geen politieke partij, links of rechts, kan claimen dat zij God aan haar zijde heeft. Maar Jezus was politiek, als we hem willen volgen moeten we delen in zijn zorgen over wat rechtvaardig is, en voor de armsten en meest kwetsbaren. Dat is altijd politiek.”

Welby heeft geprobeerd de Church of England te moderniseren. Over het homohuwelijk wordt nog steeds fel gediscussieerd. Als compromis kunnen stellen van gelijk geslacht wel gezegend worden, maar niet getrouwd. In zijn rol als primus inter pares van de wereldwijde anglicaanse kerk ondervindt de aartsbisschop grote weerstand over het homohuwelijk.

De benoeming van vrouwelijke bisschoppen is na jaren discussie in 2014 wel beslecht. Een derde van de twintigduizend geestelijken is vrouw. Dat zal zaterdag tijdens de kroning ook te zien zijn: Tricia Hillas zal bijvoorbeeld als de aartsdiaken van Westminster Abbey een rol hebben, en de bisschop van Dorking, Jo Bailey Wells, leidde de kroningscommissie.

Kerkdienst

De kroning is grotendeels een kerkdienst, met elementen die voor anglicanen herkenbaar zijn – hoewel in vergelijking met de kroning van Elizabeth in 1953 een groter deel van de Britse samenleving een ander geloof aanhangt of seculier is.

Er is enige speculatie dat Charles, die gekroond zal worden als ‘verdediger van het geloof’, daar recht aan wil doen. In 2008 zei hijzelf dat hij liever de ‘verdediger van geloven’ zou zijn.

Dat zou een meer oecumenische dienst kunnen inhouden, of een rol voor andere geloven en niet-gelovigen tijdens het meer staatsrechtelijke deel van de kroning.

De opperrabbijn zal er in elk geval bij zijn, melden Britse media. Hij en zijn echtgenote logeren in Clarence House, het oude huis van Charles, zodat ze op de sabbat lopend naar Westminster Abbey kunnen.

Welby maakte half april wel bekend dat één moment volledig religieus zal zijn, achter gesloten deuren . Dan verruilt Charles zijn mantel voor een wit shirt en zal hij worden gezalfd met speciaal voor de gelegenheid gemaakte olijfolie. Welby: „Dat is een privémoment tussen de nieuwe koning en de Koning der Koningen.”