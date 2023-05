Zoektocht naar vermeende nazischat in Ommeren beëindigd, niets gevonden

Na een maandenlange zoektocht naar een vermeende nazischat in het Gelderse dorp Ommeren mochten schatzoekers maandagochtend voor de laatste keer graven. Dat meldt de gemeente Buren maandag. Begin januari werd een geheimzinnige schatkaart openbaar gemaakt door het Nationaal Archief met aanwijzingen voor vier kisten met zilver en goud die in 1944 zouden zijn begraven door Duitse soldaten. De kostbaarheden zouden zich bevinden op landgoed Den Eng in Ommeren. Sindsdien werd het gebied overlopen door schatzoekers.

Ondanks de talloze zoekpogingen zijn de vier kisten niet aangetroffen, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen persbureau ANP. Maandagochtend hebben deskundigen van de Historische Kring Kesteren en omstreken op nog twee mogelijke vindplekken gegraven, op aanwijzing van een historicus, maar dat leverde alleen een oude kogel op. Daarmee is de zoektocht officieel ten einde gekomen en geeft de gemeente niet langer toestemming om door te zoeken.

De schatkaart werd twee jaar na de oorlog getekend door de Duitse oud-Wehrmachtsoldaat Helmuth Sonder. Hij beweerde in april 1945 een verzameling sieraden – alle van goud en bezet met edelstenen – en zilveren en gouden munten te hebben begraven. Dat deed Sonder samen met enkele kameraden terwijl ze op de vlucht waren voor de oprukkende geallieerden. De kostbaarheden zouden afkomstig zijn uit de Rotterdamsche Bank en waren vermoedelijk miljoenen waard.

In Buren geldt een verbod op zoeken met metaaldetectoren in de grond, maar dat weerhield nieuwsgierige schatgravers er de afgelopen maanden niet van om te komen zoeken. Tot ergernis van de lokale bevolking: niet zelden werden – zonder toestemming – diepe kuilen gegraven op het terrein van buurtbewoners. Als resultaat werden schatzoekers door de gemeente opgeroepen niet meer naar Ommeren te komen, negen gravers kregen zelfs een officiële waarschuwing.