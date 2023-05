Turkse president meldt dood van IS-leider Qurashi

De vermeende leider van Islamitische Staat, Abu Hussein al-Qurashi, is om het leven gekomen in een Turkse operatie in Noordwest-Syrië, meldde de Turkse president Erdogan zondagavond. Qurashi zou zijn ‘geneutraliseerd’ in een operatie van de Turkse inlichtingendienst even buiten de plaats Jindires, vlakbij de grens met Turkije.

Islamitische Staat heeft de dood van Qurashi vooralsnog niet bevestigd. President Erdogan gaf geen details over de operatie. Wel verschenen zaterdagmiddag op Twitter al de eerste berichten over de vermeende dood van een IS-kopstuk. Lokale bronnen vertelden een Turkse journalist dat deze zichzelf opblies nadat de Turken hem in de nacht van vrijdag op zaterdag gevangen probeerden te nemen.

Ook Mahmoud Haffar, het hoofd van de lokale raad in Jindires, bevestigt berichten over de dood van de IS-leider. Qurashi zou zich hebben opgehouden in een afgelegen woning tussen de olijvenboomgaarden twee kilometer ten noorden van Jindires. „Ik hoor dat daar tot twee weken geleden nog gezinnen zaten”, zegt Haffar telefonisch tegen NRC. „Misschien zat hij [Qurashi] er sinds twee weken, misschien al langer. We weten het niet.”

Iraakse afkomst

Over Qurashi zelf is weinig bekend. Hij zou van Iraakse afkomst zijn en werd in november 2022 benoemd tot vierde ‘kalief’ van Islamitische Staat. Zijn twee voorgangers werden in 2022 kort na elkaar gedood in Amerikaanse operaties. Het wijst erop dat IS moeite heeft het leiderschap te herstellen sinds de dood in 2019 van de eerste kalief, Abu Bakr al-Baghdadi.

Dat neemt niet weg dat de jihadisten nog altijd over de nodige slagkracht beschikken. Sinds de val van het fysieke kalifaat in 2019 opereert Islamitische Staat ondergronds. De groepering telt naar schatting nog altijd enkele duizenden strijders in Irak en Syrië en slaagde er begin vorig jaar nog in om honderden van hen te bevrijden uit een gevangenis in Noordoost-Syrië. Sindsdien is de terreurdreiging vanuit IS toegenomen, waarschuwde de Nederlandse inlichtingendienst AIVD onlangs in zijn jaarverslag.

Qurashi zou de derde kalief zijn die is gedood in Noordwest-Syrië. Het noorden van dat gebied is in handen van door Turkije gesteunde Syrische rebellen, het zuiden staat onder controle van de strijdgroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Die laatste groep is de opvolger van de Syrische tak van al-Qaeda, maar voerde in de laatste jaren veel operaties uit tegen ondergrondse IS-cellen.

Toch blijft het noordwesten van Syrië een toevluchtsoord voor jihadisten. Ook Nederlandse Syriëgangers vonden hier hun heenkomen nadat ze wisten te ontsnappen uit het al-Hol kamp in Noordoost-Syrië. De Nederlandse regering had jarenlang geweigerd om hen te repatriëren. Vorig najaar haalde Nederland alsnog twaalf vrouwen op, maar de mannen blijven achter. Daardoor blijft het risico bestaan dat zij ontsnappen en van de radar verdwijnen.

Turkije worstelt met de gevolgen. Vanuit Syrië staken de afgelopen jaren duizenden buitenlandse IS’ers de Turkse grens over, zo stelt de Crisis Group in een recent rapport. Ankara voerde het aantal arrestaties tegen hen op, maar stuit op het feit dat veel landen ‘hun’ IS’ers weigeren te repatriëren.

‘Lange tijd gevolgd’

Tegelijkertijd klinkt vanuit met name het Westen de kritiek dat Ankara de jihadisten in Noordwest-Syrië te lang vrij spel heeft gegeven. Hoewel Turkse inlichtingendiensten en militairen zeer actief zijn in het gebied, doken er de afgelopen jaren meermaals kopstukken van IS op.

Volgens president Erdogan werd Qurashi al ‘lange tijd’ gevolgd door de Turkse diensten. Waarom de operatie juist nu plaatsvond, is onduidelijk. Haffar van de lokale raad in Jindires benadrukt dat het gebruikelijk is dat inlichtingendiensten IS’ers eerst lange tijd volgen om zoveel mogelijk informatie over hen te verzamelen. „Bovendien zat hij dit keer in een afgelegen huis. Dat is ideaal voor zo’n operatie.”

Hoe dan ook kwam de timing Erdogan goed uit. De Turkse president maakte de dood van Qurashi bekend in een televisie-interview in de aanloop naar de Turkse verkiezingen van 14 mei. Hij greep het nieuws aan om het internationale aanzien van de Turkse inlichtingendiensten te roemen. „Zoiets krijgt de wilskracht van ‘bay bay Kemal’ [oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu] niet gedaan”, concludeerde Erdogan met een spottend lachje.