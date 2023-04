„Waarom neem je nou geen havermelk?” De moeder kijkt haar jonge puber verstoord aan. Ik zit in een café naast een tafeltje waar net een gezin is neergestreken. De jongen is zwijgend verdiept in zijn telefoon. „Leg je de telefoon even weg?” probeert ze. Vader komt nu ook aan tafel: „Ik heb de taart van de dag besteld.” De vrouw kijkt op. „Welke taart is dat?” Er valt weer een stilte. „Geen idee.” „Nou ja!” zegt de vrouw. Ze kijkt haar man niet begrijpend aan. „Misschien zit daar wel vlees in,” klinkt vanachter de mobiele telefoon.

