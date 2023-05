Syrië belooft drugshandel van captagon, inkomstenbron voor Assad-regime, te beëindigen

Syrië heeft beloofd zich in te zetten om de drugshandel over de grenzen met Jordanië en Irak te beëindigen. Dat meldt persbureau Reuters maandag na een bijeenkomst van de Arabische Liga, waarbij Syrië voor het eerst in lange tijd weer mocht aanschuiven. Het Syrische regime profiteert al jaren van de productie en smokkel van de zeer verslavende drugs captagon, tot grote zorg van de internationale gemeenschap.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Syrië, Egypte, Irak, Saudi-Arabië en Jordanië zijn maandag bijeengekomen in de Jordaanse hoofdstad Amman. Doel van de bijeenkomst was het bespreken van een manier om de banden met Syrië te versterken. In 2011 werd het Syrische lidmaatschap van de Arabische Liga opgeschort. Dat deden de lidstaten wegens het brute optreden van het Assad-regime tijdens de burgeroorlog.

In een verklaring zeggen de functionarissen te hebben gesproken over gecoördineerde inspanningen om de drugshandel over de Syrische grens te bestrijden. Damascus zegt te beloven „de nodige stappen te ondernemen om een einde te maken aan de smokkel bij de grenzen met Jordanië en Irak”. Hoe ze dat gaan doen is nog onduidelijk. Captagon was de economische redding voor Syrië nadat het land in 2011 door de internationale gemeenschap werd geïsoleerd. Sindsdien is de productie en smokkel van de drugs een lucratieve inkomstenbron voor het Syrische regime.

Lees ook: Het Syrische regime profiteert van de handel in de ‘cocaïne voor de arme man’

Captagon

De captagon-pilletjes bevatten fenethylline, een pepmiddel dat de concentratie verhoogt, angsten wegneemt en slaap onderdrukt. Hierdoor wordt het middel – ook wel de ‘jihaddrug’ genoemd – veel tijdens oorlogen gebruikt en staat het bekend als een veelgebruikte drug onder jihadistische strijders. Daarnaast is het middel door de jaren heen uitgegroeid tot een populaire drug onder feestende jongeren in de Golfstaten.

Vorig jaar introduceerden de Verenigde Staten de Captagon Act, die de handel in verband bracht met het Syrische regime en het een bedreiging voor de internationale veiligheid noemde. Vorige week legde de Europese Unie sancties opg aan familieleden van de Syrische president Bashar al-Assad vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de productie van en de handel in captagon.