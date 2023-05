Soms betekent dat straatnaambordje iets anders

Schuif gezellig aan, laat je speelgoed staan!” Deze nostalgische introtune zit meteen in je hoofd als je een van de drie Sesamstraten die Nederland rijk is binnenrijdt. En al verwacht je bij iedere vuilnisbak dat Oscar zijn chagrijnige hoofd naar buiten steekt, toch heeft geen van deze straten iets te maken met het wereldberoemde kinderprogramma.

De langste Sesamstraat van Nederland ligt in Almere, een stad die bekend staat om de vele malle straatnamen. Zo niet in dit geval: de Sesamstraat ligt keurig in de zogeheten ‘Kruidenwijk’. Dus de Koolzaadweg en het Maanzaadpad liggen om de hoek.

De Nijmeegse Sesamstraat is eerder een steegje tussen twee huizen die allesbehalve Ieniemienie zijn. Het straatnaambord in de nieuwbouwwijk werd zo vaak gestolen dat de gemeente besloot een tijdje geen nieuwe te plaatsen. Ook hier is de weg omringd door straten vernoemd naar kruidensoorten als oregano en marjolein.

De Sesamstraat in het havengebied van Enschede is zelfs ouder dan het kinderprogramma: die werd vernoemd naar het in 1936 opgerichte bedrijf Sesam B.V., dat handelt in zand en grind. De naam gaat dan weer niet over het kruid, maar is een afkorting van Scheepvaart-, Expeditie-, Sleepvaart- en Agentuurmaatschappij. In Veenendaal is wel een kinderopvang Sesamstraat vernoemd naar het tv-programma.

De Nederlandse versie van het oorspronkelijk Amerikaanse Sesame Street werd vanaf de jaren zeventig uitgezonden op de Nederlandse tv. In Nederland kwam het op de buis nadat pedagoog Dolph Kohnstamm in 1970 de educatieve voordelen ervan had geprezen.

In Nijmegen kom je nóg een straat tegen die naar een kinderprogramma op tv uit de jaren tachtig en negentig lijkt te verwijzen: het Pieter Post („met zijn poes verdient hij de kost”)-plein. Ook hier blijkt het niet te gaan om een referentie aan de Engelse postbode „in zijn rode wagen”, maar om een niet onverdienstelijke zeventiende-eeuwse architect. Pieter Post (1608 – 1669) was onder meer betrokken bij het ontwerp van het Mauritshuis, Huis ten Bosch en het Stadhuis van Maastricht.

Op de plattegronden van Nederlandse gemeenten zijn verder geen verwijzingen naar kinderprogramma’s te vinden. Zo heeft het Haarlemse Klokhuisplein niets te maken met het gelijknamige programma. Maar meer met de nabijgelegen Bavokerk.