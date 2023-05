Rusland vuurt opnieuw raketten af op Oekraïne, de meeste zijn onderschept

„Zeven Russische Tu-95MS bommenwerpers vliegen van het verre noorden, uit de Russische regio Moermansk richting... raad eens waarheen?” schreef het Oekraïense medium Ukraine Front Lines zondagavond laat op Twitter. Burgers maakten zich op voor een nieuwe Russische aanval in de steden ver van de frontlinies – sommige gezinnen brachten de nacht ondergronds door op metroperrons.

Rond drie uur ’s morgens (lokale tijd) klonken de eerste explosies in Kyiv. Volgens de Oekraïense militaire leiding konden vijftien van de achttien afgeschoten raketten worden onderschept. Uiteindelijk waren negen Tu-95’s en twee Tu-160’s betrokken bij de aanval, aldus de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten Valeri Zaloezjny.

Na bijna twee maanden van relatieve rust was het de tweede keer in een paar dagen dat de Oekraïense hoofdstad doelwit werd van een massale Russische aanval. Waar afgelopen winter het platleggen van de energievoorziening het hoofddoel van de aanvallen was, lijkt Rusland lijkt een nieuwe strategie te hebben gekozen: militaire doelwitten uitschakelen, zoals munitie- en wapenopslag, en zo het aanstaande Oekraïense offensief hinderen.

Een paar weken rustig

„Het was een paar weken rustig. We weten dat de Russische luchtmacht afgelopen winter het Oekraïense energiesysteem probeerde aan te vallen. Het lijkt nu wat anders te zijn”, zei luitenant-generaal buiten dienst, Mart de Kruif, oud-commandant der landstrijdkrachten maandagochtend op Radio 1.

„Het zou kunnen zijn dat ze de voorbereiding van het offensief door Oekraïne proberen tegen te gaan. Dat kan door allerlei verkeerscentra aan te vallen, commandocentra aan te vallen, mogelijk zelfs, met wat slagen om de arm, de Oekraïense luchtafweer proberen aan te vallen. Mogelijk zien we die campagne nu”, aldus de Kruif.

De Russische communicatie over de aanvallen ondersteunt deze theorie: „Vannacht lanceerden de Russische strijdkrachten een raketaanval met uiterst nauwkeurige langeafstandswapens vanuit de lucht en vanaf zee, gericht tegen de militair-industriële faciliteiten van Oekraïne”, schreef het Russische ministerie van Defensie maandagochtend in een verklaring. „Het doel is bereikt. Alle aangewezen objecten werden geraakt. Het werk van ondernemingen die munitie, wapens en militaire uitrusting maken voor Oekraïense troepen is verstoord.”

Het ministerie claimt succesvol aanvallen te hebben uitgevoerd op een Oekraïens munitiedepot in de buurt van de stad Charkiv. Uit Pavlohrad, in de regio Dnjepropetrovsk, doken zondagavond ook video’s op van wat lijkt op het exploderen van munitie in de nachtelijke hemel. Rusland claimt dat een luchtafweerinstallatie en de munitie doelwit waren. Bij de explosies raakten volgens de Oekraïense autoriteiten 34 mensen gewond, onder wie twee vrouwen ernstig.

In de regio Brjansk in Rusland, ten noorden van Oekraïne, zou een explosief hebben geleid tot het ontsporen van een brandstoftrein. Dat meldt de gouverneur van de regio, Aleksandr Bogomaz op Telegram. Hierbij raakte volgens de lokale autoriteiten niemand gewond.