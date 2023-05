Rovende rijstolifant na meerdere ‘overvallen’ en elf doden uit leefgebied verplaatst

Een beruchte wilde olifant die al maandenlang voor maatschappelijke en politieke onrust zorgt in de Indiase deelstaat Kerala is maandag verplaatst naar een ander reservaat. De olifant Arikomban – ‘rijstolifant’ in het Malayalam, de officiële taal van Kerala – staat bekend om zijn ‘overvallen’ op rijstwinkels, waarbij volgens lokale media al elf mensen om het leven zijn gekomen.

Bewoners van het dorp Chinnakanal eisten de afgelopen maanden dat de olifant, die sinds 1987 in het nabijgelegen natuurgebied leefde, verplaatst zou worden naar een andere locatie. Dierenrechtenactivisten probeerden de verplaatsing tegen te houden. Volgens hen staat de verhuizing van Arikomban voor een groter probleem in heel India: het toenemende conflict tussen mens en olifant als gevolg van ontbossing.

De 36-jarige Arikomban is volgens de krant The New Indian Express een vertrouwd gezicht voor inwoners die al tientallen jaren in Chinnakanal wonen. Volgens de bewoners richtte de olifant vroeger – toen de hutten nog van bamboe en gras waren gemaakt – zelden schade aan als hij voedsel kwam zoeken.

Naarmate de bevolking verder groeide, de bamboehutten plaatsmaakten voor betonnen huizen en ook de omliggende infrastructuur meegroeide, werd Arikomban steeds agressiever in zijn zoektocht naar eten. Hij beschadigde gebouwen en raakte in conflict met de buurtbewoners, die op hun beurt eisten dat Arikomban werd verplaatst.

Ontbossing

In India leven naar schatting zo’n 30.000 wilde olifanten. Omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt, komen olifanten zoals Arikomban steeds vaker in de buurt van menselijke gemeenschappen. Deze confrontaties lopen vaak slecht af, voor zowel de olifant als de mens.

Uit een in 2022 gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek bleek dat olifanten in Azië sinds het begin van de achttiende eeuw bijna twee derde van hun leefgebied hebben verloren, als gevolg van honderden jaren ontbossing en toenemend menselijk gebruik van hun leefgebied voor onder meer landbouw en infrastructuur. Volgens de onderzoekers wordt de kans op conflicten tussen olifanten en mensen vergroot door het grootschalige verlies van het leefgebied van de olifanten. Dit probleem wordt niet opgelost door olifanten te verplaatsen, stellen dierenrechtenorganisaties.

Toch besloten autoriteiten Arikomban te verplaatsen. Na twee dagen wist een team van zo’n 150 lokale agenten en boswachters de olifant te vangen, waarna hij werd verplaatst naar het nationaal park Periyar zo’n 50 kilometer verderop. Uit vrees voor protesten van de bevolking van Periyar tegen de komst van Arikomban werd een avondklok ingesteld en extra politie ingezet, maar zijn komst werd met luid gejuich ontvangen.