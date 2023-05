‘Op vakantie gingen zij altijd naar hetzelfde hotel in de Eifel’

Joost Sijtsma: „Klaar voor vertrek op onze degelijke Heinkel-scooter. Zo werden mijn ouders en ik omstreeks 1962 gefotografeerd. Eerst reed ik mee tussen hen in. Toen ik daarvoor te groot werd, maakte mijn vader een speciaal zitje, vlak achter het stuur. En toen ik dat ontgroeide, kon ik niet meer mee.

„De foto is gemaakt voor mijn ouderlijk huis aan de Huizumerlaan in Leeuwarden. Het was het geboortehuis van mijn moeder; ze is er altijd blijven wonen. Ergens eind jaren dertig kwam de moeder van mijn vader, als weduwe met drie kinderen, vanuit Hylaard bij Leeuwarden, tegenover het huis van mijn moeder te wonen. Zo hebben mijn ouders elkaar ontmoet.

„Op de scooter maakten mijn ouders dagtochtjes in Friesland. Ook gingen ze ermee op vakantie, naar Duitsland. Ik vond dat opvallend. Mijn vader werd, als onderduiker in de oorlog, bij een razzia opgepakt. Vanuit een kamp bij Hannover moest hij in een fabriek werken. Hij heeft bombardementen van geallieerde vliegtuigen meegemaakt. Na de oorlog kon mijn vader enorm schrikken van een deur die met een harde klap dichtsloeg.

„Ondanks zijn oorlogservaringen ging mijn vader met plezier naar Duitsland op vakantie. Eerst met mijn moeder en na haar dood alleen. Toen het scooter rijden lastiger werd, ging hij met busreisjes mee. Altijd naar Blankenheim in de Eifel, waar hij zeker 35 jaar lang in hetzelfde hotel kwam, hotel Schlossblick. Door zijn trouwe bezoek aan dit stadje kreeg hij een onderscheiding van de burgemeester.”

