Ook Amerikaanse First Republic Bank valt om, komt in handen van JP Morgan

De middelgrote Amerikaanse First Republic Bank is ondanks een dure reddingsoperatie van concurrenten en de Amerikaanse overheid ten onder gegaan. De bank komt na ingrijpen van toezichthouder Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in handen van gigant JP Morgan, heeft FDIC maandag aangekondigd. Na Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank is First Republic de derde (middel)grote Amerikaanse bank in twee maanden die omvalt.

De 84 afdelingen van First Republic openen maandag als vestigingen van JP Morgan, een verandering die voor rekeninghouders geen gevolgen zou moeten hebben. JP Morgan neemt naast de ruim honderd miljard dollar (ruim 94 miljard euro) aan spaartegoeden, ook de leningenportefeuille van First Republic over.

First Republic maakte grote verliezen op beleggingen door de stijgende rente. Dat werd pas echt problematisch nadat de in San Fransisco gevestigde bank beleggingen moest gaan verkopen omdat te veel rekeninghouders — als reactie op onrust in bankenland — hun tegoeden begonnen op te heffen. First Republic behoorde qua balanstotaal (ruim 200 miljard dollar, 180 miljard euro) tot de top vijftien van de circa 4.000 banken in de Verenigde Staten.

Om spaarders gerust te stellen en een nieuw rampscenario op de financiële markten af te wenden, besloot Washington in maart nog garant te gaan staan voor bij First Republic ondergebracht spaargeld. Ook elf concurrerende grote Amerikaanse banken schoten, uit angst voor de gevolgen van een faillissement van First Republic, te hulp: onder meer Bank of America, Citigroup en JP Morgan gaven de noodlijdende concurrent een kapitaalinjectie van 30 miljard dollar (27 miljard euro).