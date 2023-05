Oekraïne boycot WK judo in Qatar vanwege deelname Russische atleten

Oekraïense judoka’s doen niet mee aan de WK judo, die zondag beginnen in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat meldt de Oekraïense judofederatie maandag. De federatie boycot het toernooi omdat de Internationale Judofederatie (IJF) heeft besloten dat Russische en Wit-Russische atleten onder de neutrale vlag weer mee mogen doen.

Russische en Wit-Russische atleten mochten sinds het begin van de oorlog in Oekraïne deelnemen aan vrijwel geen enkele internationale competitie. De judosport vormde daarop tot afgelopen september een uitzondering, maar sloot toen kortstondig ook Russische en Wit-Russische atleten uit. Voor de aankomende WK draaide de IJF die beslissing weer terug.

De IJF volgt hiermee de aanbeveling op van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de organisator van de Olympische Spelen. Die organisatie riep internationale sportbonden afgelopen maart op om individuele (Wit-)Russische atleten onder de neutrale vlag wél weer toe te laten tot internationale sportevenementen. Atleten die openlijk de inval van Rusland in Oekraïne steunen, moeten volgens het IOC wel worden uitgesloten, net als sporters die onder contract staan van het Russische leger of veiligheidsdiensten.

IOC-voorzitter Thomas Bach liet eind vorig jaar nog weten dat de sancties tegen (Wit-)Russische atleten in 2023 van kracht zouden blijven. Dat het IOC hierop is teruggekomen leverde dan ook ongemak en boosheid op bij veel westerse landen, vooral in Oost- en Noord-Europa. Oekraïne dreigde al met een boycot als het IOC Russische atleten weer toe zal laten tot de Olympische Spelen. Het IOC heeft hierover nog geen besluit genomen.