Autoriteit Persoonsgegevens roept minister Hoekstra op het matje om algoritme

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) ter verantwoording over het gebruik van algoritmen die discriminatie in de hand kunnen werken bij de beoordeling van visumaanvragen. Hoekstra moet in persoon bij de AP verschijnen om het gebruik van profilerende software te verdedigen.

Dat zegt een woordvoerder van de AP naar aanleiding van onderzoek door NRC en journalistieke organisatie Lighthouse Reports naar de problematisch verlopen digitalisering van de verstrekking van Schengenvisa. Deze 90 dagen geldige visa zijn verplicht voor inwoners van buiten de Europese Unie die naar Nederland willen voor vakantie, zaken of familiebezoek.

In het verleden verliep visumverstrekking via de Nederlandse ambassades. Dat systeem is de afgelopen jaren vervangen door digitale dienstverlening. Reizigers moeten met hun documenten langskomen op een kantoortje van het bedrijf VFS Global, een multinational uit Dubai die is ingehuurd door de Nederlandse overheid om wereldwijd visumaanvragen af te handelen.

VFS digitaliseert de dossiers en stuurt die naar Den Haag, waar circa 118 ‘beslisambtenaren’ beoordelen of aanvragers in aanmerking komen voor een visum.

Daarbij maken zij gebruik van een algoritme, het zogeheten „Informatie Ondersteund Beslissen”. Dat adviseert de Haagse ambtenaren – op basis van onder meer nationaliteit, geslacht, leeftijd van de aanvrager en plaats van aanvraag – of zij die aanvraag „kort” of „intensief” moeten bestuderen. Aanvragen op de stapel „snel beoordelen” worden veel vaker toegekend dan die op de stapel „intensief bekijken”.

Het systeem moet efficiëntie en eerlijkheid bevorderen en illegale migratie tegengaan, maar niet iedereen op het departement is enthousiast. Zo negeerde Buitenlandse Zaken in 2022 een zwaarwegend advies van de eigen functionaris gegevensbescherming Niels Westerlaken om direct te stoppen met „het profileren van visumaanvragers”, omdat dat discriminatie in de hand kon werken.

Westerlaken moest in de gaten houden of het departement zich aan de privacywetgeving hield. Hij hekelde onder meer het feit dat het algoritme visumaanvragen van jonge Surinaamse mannen automatisch het stempel „intensief beoordelen” geeft. „Zij lijden onder de kwaden die op hen lijken”, vertelde hij in een presentatie aan topambtenaren. In 2022 werd 17 procent van de aanvragen van Surinamers geweigerd.

‘Uitnodiging is niet vrijblijvend’

Het advies van Westerlaken, inmiddels vertrokken, werd terzijde geschoven. „Wij weten dat hij kritisch heeft geadviseerd over het visumsysteem”, zegt een woordvoerder van de AP. „Dit is een zorgelijke kwestie. We hebben destijds meerdere gesprekken met hem gevoerd en vervolgens stukken gevorderd bij Buitenlandse Zaken. Nu hebben we de minister uitgenodigd. Dat is niet vrijblijvend.”

De uitnodiging kent een voorgeschiedenis. In april 2022 gaf de AP Buitenlandse Zaken een boete van 565.000 euro vanwege tekortschietende beveiliging van het Nationaal Visum Informatie Systeem, waarin gevoelige persoonsgegevens zijn opgeslagen. Ook heeft het ministerie 50.000 euro aan dwangsom aan de AP betaald. De beveiligingslekken zijn intussen gedicht.

NRC kreeg veel reacties op de berichtgeving over de visa. Reizigers klagen dat het op veel plekken bijna onmogelijk is om een afspraak bij VFS te maken, dat de dienstverlening ondermaats is en dat het onduidelijk is op welke gronden visa worden geweigerd.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de AP heeft verzocht om extra informatie „over de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de gegevenswerking” bij visumprocedures. Zij verwacht overleg „op ambtelijk niveau” over de kwestie.

Met medewerking van Nalinee Maleeyakul van Lighthouse Reports

