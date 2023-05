Kabinet past beleid aan en geeft PAS-melders voorrang bij stikstofvergunningen

Boeren die buiten hun schuld niet over een vergunning beschikken, krijgen „meer prioriteit” in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) van de overheid. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ze de volgorde in de SSRS verandert en dat zogenoemde PAS-melders daarin voorrang krijgen.

Aan de hand van de landelijke stikstofbank wordt beschikbare stikstofruimte verdeeld. Het vorige kabinet besloot dat die ruimte als eerste naar woningbouwprojecten en een aantal infrastructurele projecten, zoals verbreding van de A27, zou gaan, maar daar komt het huidige kabinet nu dus op terug. Volgens minister Van der Wal doet het kabinet dat, omdat ze een „zware verantwoordelijkheid voelt” om de problemen van de PAS-melders op te lossen. Er zijn ruim tweeduizend PAS-melders in Nederland.

Voor de betrokken boeren volstond het voor de periode tussen juli 2015 en mei 2019 onder de Programma Aanpak Stikstof (PAS) om hun stikstofbelasting op kwetsbare natuur te melden; ze waren vrijgesteld van een vergunningsplicht. Maar nadat de Raad van State in 2019 oordeelde dat de aanpak in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn, en de boeren dus alsnog een vergunning moesten aanvragen, zaten ze met een probleem. Ze waren in feite illegaal. Het Rijk en provincies probeerden handhaving te voorkomen, er werd een legalisatieprogramma en een schadeloket opgetuigd.

Beschikbare ruimte ‘zeer beperkt’

Minister Van de Wal denkt de problemen van de PAS-melders nu voor een deel met een wetswijziging op te kunnen lossen. Als de aanpassing van d de wet door het parlement is goedgekeurd moeten de eerste PAS-melders vanaf oktober van de nieuwe prioritering gebruik kunnen maken. Voor het einde van de zomer wil de minister daarnaast een aantal concrete woningbouwprojecten in beeld hebben die ook in aanmerking komen voor beschikbare stikstofruimte, die naar haar verwachting „zeer beperkt” zal zijn.

Het betreft stikstofruimte die vrijkomt door de sanering van varkenshouderijen. 277 varkenshouders ondertekenden een overeenkomst met de overheid waarin ze in ruil voor een subsidie aangaven te stoppen. Ook bij stikstofruimte die vrijkomt door het uitkopen van zogenoemde piekbelasters - bedrijven met een hoge stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden - krijgen PAS-melders prioriteit.