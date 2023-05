Is het gezond je kind alleen plantaardig voedsel te geven?

Vrouw met kinderwens: „Mijn vriend en ik willen dit jaar aan kinderen beginnen. Voor 90 procent ben ik vegan (af en toe eet ik eieren) en mijn vriend eet alles (vlees, kip, zuivel, eieren). Omdat we nog niet weten hoe gezond het is om een kind louter plantaardig voedsel te geven, hebben we afgesproken dat we ons kind verschillende dingen laten eten, zodat het ook alles leert kennen. Als ik kook tofu of bonen, als mijn vriend kookt wel vlees, van een dier dat een goed en gezond leven heeft gehad.

Vanaf welke leeftijd kan een kind gezond vegan zijn? Voor mij is veganistisch eten voornamelijk een ethische keuze, hoewel ik vermoed dat het ook gezonder is. Ik wil mijn kind geen essentiële voedingsbestanddelen onthouden, mogelijk zijn dierlijke eiwitten in de eerste levensjaren heel belangrijk, maar ik heb er ook moeite mee. Hoe gaan andere gezinnen hiermee om? En als het kind eenmaal vraagt waarom ik geen vlees eet, wat zeg ik dan? Als ik het echte beeld van de bio-industrie schets, wil het mogelijk geen dierlijk eten meer.”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Afwisselen

Katja Passchier: „Wat mooi dat u dit zo consciëntieus aanpakt. Als borstvoeding een optie voor u zal zijn: die is natuurlijk vegan. Tussen de 6-12 maanden vermindert de fles- of borstvoeding en worden met name de geprakte hapjes belangrijk. Daar hoort zetmeel in, een geprakt aardappeltje bijvoorbeeld, groente en eiwitten. In een klein stukje geprakt vlees of vis zitten al heel veel eiwitten, ijzer en B-vitamines. Dat kan wel door plantaardige eiwitten vervangen worden, maar alleen als het kind daar dan een grotere portie van binnenkrijgt. Om te komen tot dezelfde combinatie van aminozuren als in de dierlijke eiwitten en alle vitamines en mineralen, moet die plantaardige voeding daarbij een behoorlijke variatie kennen. Dus niet alleen bonen en tofu, maar ook noten, pitten en zaden, om maar iets te noemen. Dit moet een jong kind dan wel allemaal willen en kunnen eten, en ook in die hoeveelheid. Vooral in de peuterpuberteit weigeren kinderen vaak eten.

„Ook zuivel is belangrijk; melk, yoghurt, kwark. Vervanging door met calcium en B12 verrijkte sojamelk mag een kind pas vanaf een jaar. Daarom is het plan van u en uw partner waarin dierlijke producten een rol spelen, erg verstandig.

„Mocht u zwanger zijn, dan zou ik u aanraden langs de diëtist te gaan om te onderzoeken of u voor uzelf en uw baby genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt.”

Relativeren

Minke Eilander: „Jullie verschil in voeding staat voor diepgevoelde waarden in leven en opvoeding, en het is mooi dat jullie dat nu al bespreken. Het compromis dat jullie gevonden hebben, klinkt al heel goed.

„Mocht er een moment komen dat uw kind vraagt waarom u geen vlees eet, en uw partner wel, dan kunt u eerlijk en helder uitleggen dat u dit doet voor dierenwelzijn, duurzaamheid van de planeet en uw eigen gezondheid. En dat u het voor uzelf net iets anders aanpakt, omdat u niet meer in de groei bent en uw kind wel. U kunt dan ook uitleggen dat u en uw partner er wel voor zorgen dat het dier zoveel mogelijk een goed en gezond leven heeft gehad.

„Het is belangrijk als we kinderen kunnen laten zien dat gezonde voeding ervoor zorgt dat je lekker in je vel zit en genoeg energie hebt. Maar voldoende nachtrust, beweging en plezier maken ook onderdeel uit van gezond opgroeien. Maak van voeding een niet al te beladen onderwerp en zorg aan tafel voor een moment van samenzijn.”

Katja Passchier-Blok is als kinderdiëtiste betrokken bij het behandelteam van de Kinderrevalidatie van Basalt in Leiden. Minke Eilander is zelfstandig postdoc-onderzoeker en medisch pedagoog.