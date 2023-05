Het was rond elf uur, een vrijdagochtend in mei 2004. Ellen Gast en haar man Johan waren aan het werk op hun boerderij in het Overijsselse Aadorp, en ineens zagen ze een groepje mensen in hun weiland staan: CDA-wethouder Anthon Sjoers uit Almelo en een cameraploeg van RTV Oost. Op deze plek, zei Sjoers tegen de verslaggever, kwam de nieuwe woonwijk Waterrijk. Het zou prachtig worden, hij had een maquette bij zich.

Alleen: Ellen Gast en haar man wisten van niks. „Ze waren ons vergeten”, zegt ze vorige week dinsdagmiddag, in het huis van hun melkveebedrijf. Ellen Gast (55), opgeleid als apothekersassistent, is het eerste lid van BBB. Ze meldde zich aan in november 2019. En hoe dat kwam, ze had altijd op het CDA gestemd, dat verhaal begint op die vrijdagochtend. „Je verliest dan wel je vertrouwen.”

De nieuwe woonwijk kwam er nooit. Maar dat bleek pas later. Ellen Gast en haar man hadden hun bedrijf toen al verkocht. In Sibculo, ook een dorp in Overijssel, hadden ze een nieuw huis laten bouwen, en een stal voor hun 100 koeien. Maar ook daar moeten ze zo goed als zeker weer weg: het ligt op 1,2 kilometer van Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen.

Ellen Gast vertelt dat ze al in 2019 tegen Johan had gezegd: „BBB wordt héél groot.” Hij geloofde er niet in. Maar zij deed vrijwilligerswerk op de school en de sportclub van hun kinderen en het viel haar op hoe weinig mensen wisten over boeren. Dat Caroline van der Plas op Twitter boeren, tuinders en vissers hun verhalen liet vertellen, vond ze een geweldig idee. In de verkiezingscampagne van 2021 kocht ze een spandoek van BBB en zette het in hun weiland, ze was op Facebook en Twitter fanatiek mensen gaan overhalen om op Van der Plas te stemmen. „Ik dacht: zij móét de Tweede Kamer in.”

Caroline van der Plas, zegt ze, „spreekt mijn taal”. „Ik heb haar één keer een hand gegeven, maar heb het gevoel dat we zussen zouden kunnen zijn.” Vorig jaar vroeg de partijvoorzitter van BBB Ellen Gast voor de commissie die kandidaten selecteerde voor de Eerste Kamer. Zij zou kijken wie het ‘het BBB-gevoel’ had, wie aandacht had voor anderen. Hoe kandidaten op haar reageerden, als het eerste BBB-lid, speelde mee bij de beoordeling. Ze is, zegt ze, nu ook gevraagd voor de selectiecommissie voor de Europese verkiezingen van volgend jaar, en voor de klachtencommissie van BBB. Ze mist nog maar heel weinig van de politiek. „Als ik in de tuin ga schoffelen”, zegt ze, „doe ik mijn oortjes in en luister naar een debat in de Tweede Kamer.”

We rijden naar het natuurgebied. Het is er mooi, dat vindt Ellen Gast ook. Ze gaat er vaak wandelen. Als hun bedrijf weg moet, zegt ze, gaan ze niet proberen om dat tegen te houden. „Dan zetten we de schouders eronder en beginnen opnieuw.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.