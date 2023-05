In brand gestoken auto’s en inzet van traangas tijdens uit de hand gelopen protesten in Frankrijk

In Frankrijk zijn maandag, op Dag van de Arbeid, in meerdere steden protesten uit de hand gelopen. In onder meer Parijs, Lyon, Toulouse en Nantes raakten demonstranten slaags met de politie en vonden vernielingen plaats. Fransen grepen de speciale dag aan om te protesteren tegen de inmiddels grotendeels goedgekeurde pensioenhervormingen, met de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar als belangrijkste aanleiding voor de woede.

Het grootste protest vond plaats in Parijs. In de hoofdstad van Frankrijk bekogelden in het zwart geklede demonstranten de politie, onder meer met stenen. Ook vernielden ze bushokjes en winkeletalages. Een agent liep brandwonden op toen hij werd bekogeld met een molotovcocktail en een journalist raakte gewond terwijl hij verslag deed van het protest. De politie zette op grote schaal traangas in. In Nantes staken demonstranten auto’s in brand.

Vakbonden hadden de Franse bevolking opgeroepen „als nooit te voren” de straat op te gaan. In meer dan driehonderd plaatsen gaven Fransen daar gehoor aan. De politie was met een inzet van ongeveer 12.000 agenten – waarvan alleen al vijfduizend in Parijs – voorbereid op ongeregeldheden. Het waren de dertiende door vakbonden georganiseerde protesten tegen de pensioenhervormingen sinds januari.

Zeker 108 politieagenten raakten gewond. Dat zei de door persbureau AFP geciteerde Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Volgens de minister is dat aantal „uiterst zeldzaam” op de Dag van de Arbeid in Frankrijk. Darmanin liet verder weten dat er in totaal 291 mensen zijn aangehouden, waaronder negentig in Parijs.

