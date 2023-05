Illegale rave op militair domein in België afgelopen

De illegale rave in het Belgisch-Limburgse Brustem is afgelopen. Dat melden meerdere Belgische media. De laatste aanwezigen verlieten maandagochtend het militaire domein, nabij Sint-Truiden, waar het feest plaatsvond. Het ging om nog zo’n 1.500 mensen. De muziekinstallaties zijn inmiddels afgebroken en de politie bleef de hele nacht waakzaam. Uiteindelijk namen het afgelopen weekend zo’n tienduizend mensen deel aan het feest.

Tijdens politiecontroles rondom het terrein werden afgelopen weekend negen personen gearresteerd en 27 rijbewijzen ingetrokken. Vrijdagavond bouwden organisatoren in sneltempo meerdere podia en muziekinstallaties in elf loodsen, die eerder als onderkomen voor gevechtsvliegtuigen dienden. Diezelfde avond om 23.00 uur werden de eerste bezoekers verwelkomd. Volgens de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters liep dat aantal tijdens de piek op tot zo’n 10.000. Medische hulpdiensten moesten dit weekend zeker tien keer ingrijpen tijdens het feest. Zes personen werden naar het plaatselijke ziekenhuis afgevoerd, omdat ze buiten bewustzijn waren of een epileptische aanval hadden gekregen door overmatig drugsgebruik.

De autoriteiten lieten de feestvierders aanvankelijk hun gang gaan. Pas zondagavond riepen politiediensten bezoekers op om het terrein rustig te verlaten. Deze aanpak was ingegeven door slechte ervaringen bij een soortgelijk illegaal festival nabij Brussel in 2021. Toen liep ingrijpen van ordehandhavers helemaal uit de hand en vielen tientallen gewonden.