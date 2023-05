Hoe Russische spionnen vrij spel kregen in Nederland

Nederland heeft de afgelopen 20 jaar de banden met Rusland flink aangehaald. Onderzoeksjournalist Tom-Jan Meeus ontdekte dat de veiligheidsdiensten al die tijd hebben gewaarschuwd voor Russische spionage, maar optimisme en economisch gewin bleven de boventoon voeren. Hoe diep is Poetins dubbelspel doorgedrongen in onze maatschappij?

