Fulltime werken is enorm overschat. De meeste fulltimers doen de hele dag geen reet

Tuurlijk. Als je een eigen bedrijf hebt en geen personeel kan vinden. Als je een stomme partner thuis hebt. Als je arts bent, of een ander écht vak uitoefent waarvoor je uren moet maken om het in de vingers te krijgen. Als je anders niet genoeg verdient om rond te komen. Als je leuk werk hebt. Dán snap ik dat je fulltime werkt.

Maar al die andere mensen die fulltime werken in Nederland? Die snap ik nooit. Zelfs Nederlandse vrouwen, godbetert, zijn de laatste jaren (iets) vaker fulltime gaan werken, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor. Het moet niet veel gekker worden. Straks werkt er niemand meer parttime in dit land!

Er zijn columnisten – ik noem geen namen maar Sander Schimmelpenninck bijvoorbeeld – die daar heel blij mee zijn. Die redeneren dat fulltimers de economie en onze pensioenen redden, en met hun belastingen alle collectieve voorzieningen betalen. Daar hebben ze een punt, maar zo’n columnist ben ik niet.

Als jij jezelf week in week uit fulltime wil afbeulen moet je dat zelf weten, ieder z’n ding. Maar ik vind dat we dan wél gaan afspreken dat we een paar dingen niet meer van je willen horen. Welke dingen? Nou deze!

1

Druk, druk, druk. Het eerste wat ik altijd van fulltimers hoor is dat ze zo druk zijn.

Maar is dat echt zo? Nee hè. Fulltime werken wordt enorm overschat. De meeste fulltimers doen de hele dag geen reet.

Ja, enorm druk zijn met geouwehoer bij de koffieautomaat, darten, ‘nadenken’, onnodig vergaderen, op hun telefoon scrollen, dure caramel latte macchiato’s drinken – die ze kunnen declareren – en weer ouwehoeren. En dan heb ik het nog niet eens over alle onnodige deep dives, scrums, town halls en teambuilding – allemaal dingen die door fulltimers bedacht zijn om de tijd te vullen.

Trouwens, alle onderzoeken ter wereld wijzen uit dat je na zes uur werken op een dag écht niet meer productief bent. En ze krijgen hun geld tóch wel, met hun fulltimecontract, dus hardlopen is er niet bij. Freelancers en parttimers werken veel efficiënter.

2

Neem je nou alweer een vrije middag?

Als je het niet erg vindt, ga ik in mijn eigen tijd even naar de tandarts, los ik de lekkage bij de buren op, ga ik naar het ziekenhuis voor controle, ontvang ik de loodgieter, breng ik de auto naar de APK en haal ik m’n nieuwe paspoort op. Wat jij allemaal in de baas z’n tijd doet, zeg maar.

3

Mijn baan kan niet parttime.

Alles kan parttime, ook jouw baan – doe niet zo interessant joh. Sterker nog, wérkte je maar parttime, dan werd je gedwongen je werk over te dragen, te verantwoorden, en keken er geregeld een paar extra (nog) frisse ogen naar in plaats van jouw uitgebluste, fulltime blik.

Kijk naar onze minister-president: o wat werkt die man hard, maar heeft hij de laatste 10 jaar ook maar één probleem opgelost? Als een paar parttimers het toeslagenschandaal, het Groningse gasdossier, de asielcrisis, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis hadden moeten oplossen, was het allang geregeld.

4

Parttimers ervaren meer stress dan fulltimers.

Klopt, maar er zal toch íémand de kinderen uit school moeten halen als de oppas weer eens ‘niet lekker in haar vel zit’, de BSO dicht is door personeelsgebrek en de juf ziek is vanwege het lerarentekort. Dan heb ik liever vaste dagen vrij, dan als fulltimer verrast te worden.

5

Parttime kun je geen carrière opbouwen.

De hele dag excelsheets invullen, interessant doen met oortjes in, rondlopen met een dikke dossiermap, snel optrekken met je Tesla bij het stoplicht, je mails zo instellen dat ze ’s avonds worden verstuurd om druk te lijken – als je dát verstaat onder een carrière, mag je die carrière van mij houden.

6

Ik heb geen tijd voor ‘persoonlijke ontwikkeling’.

Nee, dat merken we.

7

Ik heb leuk werk.

Nou, ik niet. Ik heb een rotbaas, een dom baantje waar ik maar niet uit kom – hoe hard ik ook werk. Waarom zou ik dan nóg meer uren maken? Dan verlies ik bovendien m’n toeslagen en ga ik er financieel zelfs op achteruit.

8

Als vrouwen parttime blijven werken, zullen ze nooit volwaardig meebeslissen over de toekomst van ons land.

Als jij zo nodig meer vrouwen op belangrijke posities wilt, moet je de uren aanpassen zodat het voor hen wél aantrekkelijk wordt. Het verandert niet vanzelf? Doe er dan iets aan.

9

Wat als je relatie uitgaat en je de hypotheek niet meer kan betalen?

Ja, ik ben financieel afhankelijk van mijn man, klopt. Maar of dat nou stom is of niet, daar heb jij niets mee te maken.

10

Ook fulltime werkende mannen en vrouwen doen aan mantelzorg.

Ja, maar jij niet, dus hou je mond daar maar over.

11

Jammer dat je nooit bij de heidag kunt zijn.

Tenenlezen, schapen aaien en kleien met collega’s? Spaar me zeg.

12

Ik vind parttime werken ouderwets.

Ik vind fulltime werken ouderwets. Steeds meer jonge mensen bedanken ervoor. Daar zul je als werkgever toch echt een antwoord op moeten vinden de komende jaren.

13

Als je het niet erg vindt, werk ik nog even door.

Volgens mij bedoel je rondhangen bij je laptop tot de file voorbij is en de kinderen gegeten hebben en naar bed zijn gebracht.

14

Als je werk je hobby is, heb je altijd vrij.

Lekker dan. Want wat als je met pensioen gaat, of arbeidsongeschikt raakt? Dan heb je naast je werk niets opgebouwd.

15

Jij hebt straks geen pensioen.

Jij háált je pensioen niet eens als je zo doorgaat.

O en graag gedaan!