FNV-personeel gaat staken en voert maandag ‘zichtbaarheidsactie’

Personeel van de FNV gaat dinsdag staken, heeft de vakbond maandag aangekondigd in een persbericht. Het FNV-bestuur is niet meegegaan in de eis van een eenmalige inflatiecorrectie van 14 procent en vervolgens een automatische stijging met de prijzen mee. Het laatste bod betrof een stijging van 3 tot 7 procent, en daarna een stijging van maximaal 5 procent per jaar.

Het kwam niet eerder voor dat de FNV, die normaal pleit voor betere arbeidsvoorwaarden bij andere werkgevers, zelf staakt. Judith Westhoek, bestuurder van FNV Personeel, noemt het in een verklaring „enorm teleurstellend” dat de directie niet in de eisen van de werknemers is meegegaan. „FNV’ers hebben net zo goed recht op eerlijke cao-afspraken die passen bij deze tijd. Dat we daarvoor moeten actievoeren en staken, is pijnlijk.”

Deze maandag voert het FNV-personeel ook een „zichtbaarheidsactie” tijdens de mars die de vakbond organiseert ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. Actievoerders lopen dan mee in gele shirts en vragen „hoorbaar” om aandacht. De FNV sprak op Twitter van een „dag van strijd maar ook van feest”.

