Erdogan: IS-leider in Syrië gedood door Turkije

Turkse inlichtingendiensten hebben de vermeemde leider van Islamitische Staat, Abu Hussein al-Qurashi, gedood in Syrië. Dat heeft de Turkse president Tayyip Erdogan zondag gezegd tegen de Turkse omroep TRT, melden internationale persbureaus.

„Deze persoon is gisteren geneutraliseerd als onderdeel van een operatie van de Turkse nationale inlichtingenorganisatie in Syrië”, aldus Erdogan, doelend op al-Qurashi. Volgens Erdogan zat de Turkse inlichtingenorganisatie al lange tijd achter hem aan. Hij gaf geen verdere details over de operatie.

Volgens bronnen in Syrië, op lokaal niveau en bij de inlichtingendienst, vond de operatie plaats in de noordelijke Syrische plaats Jindires, die onder controle is van Syrische rebellengroepen met steun van Turkije. Het stadje was een van de zwaarst getroffen plaatsen bij de hevige aardbeving in Turkije en Syrië op 6 februari.

Zware explosie

Een bewoner verklaarde volgens persbureau AFP dat gevechten aan de rand van Jindires in de nacht van zaterdag op zondag begonnen en ongeveer een uur duurden voordat inwoners een zware explosie hoorden. Turkije heeft sinds 2020 strijdkrachten in het noorden van Syrië.

Islamitische Staat koos al-Qurashi in november 2022 tot leider, nadat zijn voorganger Abu al-Hassan al-Hashimi al Quraishi omkwam bij een operatie in Syrië. Diens voorganger, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, werd in februari 2022 gedood bij een Amerikaanse aanval in de Noordwest-Syrische provincie Idlib.

IS nam in 2014 grote delen van Irak en Syrië in en de toenmalige leider, Abu Bakr al-Baghdadi, riep een islamitisch kalifaat uit in het gebied. Sindsdien is de greep van IS op het gebied echter teruggedrongen.