Dag van de Arbeid: grote economische tegenstellingen blijven bestaan

Aan het eind van de negentiende eeuw gingen arbeiders de straat op om een achturige werkdag te eisen. Sindsdien wordt jaarlijks op 1 mei de Dag van de Arbeid gevierd. Vakbonden en belangenorganisaties grijpen de dag aan om aandacht te vragen voor arbeidsomstandigheden van arbeiders, die werknemers zijn gaan heten. Grote economische tegenstellingen blijven tot vandaag de dag voortbestaan. Oxfam Novib berekende dat topbestuurders in grote landen als India, het VK, de VS en Zuid-Afrika er het afgelopen jaar 9 procent op vooruit gingen, terwijl de lonen van gewone werknemers in dezelfde periode 3 procent daalden.