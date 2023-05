Conservatieve kandidaat Santiago Peña wint presidentsverkiezingen Paraguay

Santiago Peña, de kandidaat van de regerende Colorado-Partij, heeft zondag de presidentsverkiezingen van Paraguay gewonnen. Met een ruime zege voor de 44-jarige econoom verstevigt de rechtse partij zijn langdurige greep op de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Dat meldt persbureau Reuters.

Peña, een voormalige minister van Financiën, kreeg 42,7 procent van de stemmen, bleek toen ruim 99 procent van de stemmen waren geteld. Dat was ruim 15 procentpunten meer dan zijn centrumlinkse tegenstander Efrain Alegre. De 60-jarige Alegre, die volgens sommige opiniepeilingen voor de stembusgang een lichte voorsprong had, heeft zijn nederlaag erkend.

De Colorado-Partij heeft Paraguay voor 70 van de afgelopen 75 jaar geregeerd. De partij beschikt over een machtige campagnemachine, ondanks groeiende ontevredenheid onder sommige kiezers over de economische vertraging en beschuldigingen van corruptie. Kandidaten van de partij en andere rechtse partijen deden het ook goed bij verkiezingen voor gouverneurschappen en het congres.

Banden met Taiwan

De overwinning van Peña is met opluchting ontvangen door Taiwan. Peña heeft beloofd de langdurige betrekkingen van Paraguay met Taiwan te handhaven. Alegre wilde overstappen op banden met China, een grote importeur van de landbouwproducten die een belangrijk deel vormen van de Paraguayaanse economie, zoals soja en rundvlees. Paraguay is een van dertien landen wereldwijd, en het enige land in Zuid-Amerika, die Taiwan erkennen en diplomatieke betrekkingen onderhouden met het eiland.

Peña wacht de taak om de economie van Paraguay aan te zwengelen, een omvangrijk begrotingstekort terug te dringen en het hoofd te bieden aan druk van de agrarische lobby om over te stappen op betrekkingen met China. De huidige president Mario Abdo feliciteerde hem als „aankomend president”. Ook de leiders van Brazilië en Argentinië hebben Peña gefeliciteerd.