Wonderschone liefdesbrief aan John Cassavetes en Gena Rowlands – en eigenlijk aan álle acteurs

‘Over tien minuten ga ik afrekenen met mijn eigen bedachtzaamheid.” Acteur Mathijs Jansen heeft een aantal scènes uit de klassieke film Minnie & Moskowitz gekozen om met het publiek en zijn mede-acteurs te delen. Zelf staat hij altijd weloverwogen in het leven, zo legt hij aan ons uit, en juist daarom spreekt de rol van Seymour Moskowitz hem aan: de impulsieve en roekeloze manier waarop hij Minnie Moore het hof maakt staat mijlenver van hem af.

De relatie tussen kunst en werkelijkheid staat op alle mogelijke manieren centraal in John & Gena, de nieuwe voorstelling van theatercollectief Wunderbaum. Op een sober vormgegeven podium, waarin een witte toneelvloer naar de lucht omhoog krult en zo ook een filmdoek suggereert, spelen veertigers Mathijs Jansen en Wine Dierickx en zestigers Bert Luppes en Elsie de Brauw verschillende scènes na uit het werk van filmer John Cassavetes (1929-1989) en actrice Gena Rowlands (1930). De acteurs laten dialogen uit de films, anekdotes uit het leven van de filmmakers en bespiegelingen over hun eigen levens naadloos in elkaar overlopen.

Intimiteit

De sfeer die zo ontstaat is er een van grote intimiteit en generositeit. Zorgvuldig belichamen de acteurs de personages uit Opening night (1977), A woman under the influence (1974), Minnie & Moskowitz (1971) en Love streams (1984), en net zo zorgvuldig reflecteren ze op hoe ze zich tot elkaar en hun vak verhouden. De liefde die ontstaat tussen acteurs die al jaren en jaren samen op het podium staan is niet alleen onderwerp van gesprek, maar ook een continu aanwezige onderstroom in de voorstelling – via hun bewondering voor Rowlands en Cassavetes pellen de spelers hun eigen onderlinge intimiteit af.

In de regie van Lizzy Timmers behouden daarnaast de nagespeelde filmscènes hun verpletterende kracht. Als Dierickx de rol van de bipolaire Mabel speelt in A woman under the influence wordt in een paar passages de worsteling van het leven met een psychische stoornis duidelijk, en het onvermogen van de omgeving om daarmee om te gaan. De ontwapenende relatie tussen broer en zus Sarah en Robert in Love streams wordt geschraagd door de op jarenlange samenwerking gebaseerde chemie van Luppes en De Brauw.

Het geheel wordt nog eens enorm opgetild door muzikant en componist Wessel Schrik, die live zowel soundtrack als geluidseffecten verzorgt. De ontroerende toewijding en virtuositeit waarmee hij de scènes ondersteunt sluit precies aan bij wat John & Gena op alle fronten communiceert: dat theater- en filmmaken in essentie een daad van liefde is.

Theater John & Gena. Wunderbaum, Gezien: 29/4, Theater Rotterdam. Tournee t/m 1/6. Info: wunderbaum.nl ●●●●●