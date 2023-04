Bestand houdt opnieuw geen stand: beschietingen en ontploffingen gemeld in Khartoem

Zware gevechten woedden zaterdagavond opnieuw in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Dat melden internationale persbureaus. Een wapenstilstand, waarmee de strijdende partijen eerder deze week instemden, lijkt daarmee ten einde. Dat bestand liep aan het einde van zondag af. De afgelopen weken golden meerdere bestanden in Soedan, maar telkens duurde het niet lang voordat de wapens weer werden opgepakt. Het conflict, dat inmiddels al aan vijfhonderd mensen het leven kostte, gaat zijn derde week in.

Zaterdagavond werden beschietingen en explosies gemeld rond het hoofdkwartier van het leger in het centrum van Khartoem. Legertroepen kwamen daar in aanvaring met strijdkrachten van de Rapid Support Forces (RSF). „Sinds de vroege ochtend is er in mijn straat om de paar minuten zwaar gevochten en zijn luide geweerschoten te horen”, vertelde een inwoner van Zuid-Khartoem telefonisch aan AFP. Het leger voerde ook luchtaanvallen uit in de zusterstad Omdurman van de hoofdstad, aan de overkant van de Nijl. Beide partijen beschuldigen elkaar van het schenden van het bestand.

Hoewel het er zondag vooralsnog relatief rustig is, patrouilleert de Soedanese militaire politie de straten van de hoofdstad om de veiligheid te handhaven en roept het de RSF op om zich terug te trekken. Het mediabureau van de politie plaatste zondag foto’s op sociale media waarop tientallen zwaarbewapende soldaten te zien waren op voertuigen uitgerust met machinegeweren.

Inmiddels waarschuwt voormalig premier Abdalla Hamdok voor een ‘nachtmerrie’-scenario en vreest hij dat het conflict afglijdt tot een burgeroorlog. Volgens Hamdock, aan de macht tussen 2019 en 2021, zou de omvang en de impact van zo’n Soedanese burgeroorlog conflicten in Syrië, Jemen en Libië kunnen overstijgen. Tienduizenden Soedanezen zijn sinds het begin van het oplaaiende geweld begin april de onrust in het land ontvlucht.