VN: Meer dan 33.000 mensen zijn het geweld in Soedan inmiddels ontvlucht

Meer dan 33.000 mensen zijn twee weken na het uitbreken van het geweld in Soedan gevlucht naar buurlanden. Zo’n 20.000 vluchtelingen trokken naar Tsjaad, 6.000 naar de aangrenzende Centraal-Afrikaanse Republiek en 3.500 naar Ethiopië. Dat meldt de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zondag aan persbureau AFP. Volgens de VN zouden het vooral vrouwen en meisjes zijn die het land ontvlucht hebben. Ook schrijft de organisatie dat zo’n 75.000 mensen in Soedan ontheemd zijn geraakt.

Ook hebben westerse landen veel mensen uit Soedan geëvacueerd. In totaal zijn meer dan tweehonderd Nederlanders via toestellen van het ministerie van Defensie en vluchten van andere landen in veiligheid gebracht. De achtste en laatste evacuatievlucht uit Soedan, met zestig passagiers aan boord, landde zondagmidddag op Eindhoven Airport. Ook Irma van Dueren, de ambassadeur in Soedan, zat in het toestel. Evacueren via de lucht gaat niet langer omdat de luchthaven in het Afrikaanse land te gevaarlijk is geworden.

Op 15 april braken in Soedan gevechten uit tussen het leger en de paramilitaire militie Rapid Support Forces (RSF). Het geweld volgt op een langere periode van oplopende spanningen tussen legergeneraal Abdel Fattah al-Burhan en RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo, ook Hemedti genoemd. Onder internationale druk werden verschillende wapenstilstanden afgesproken, maar het geweld stopte nooit volledig. Bij de gevechten zijn inmiddels 528 doden gevallen en raakten meer dan 4.500 mensen gewond.

