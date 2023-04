Sergio Pérez is de straatvechter van Bakoe

Sport of entertainment? Fans van Sergio Pérez hadden lak aan die vraag. Ze stonden op zaterdag met een Mexicaanse vlag te juichen nadat hun held de sprintrace van Bakoe op zijn naam had geschreven. En nog geen 24 uur later stond ‘Checo’ in Azerbeidzjan opnieuw voor zijn aanhang als winnaar op het podium. Eén weekend, twee keer winnen. Oud-coureur Jan Lammers vindt het maar niks. „Je haalt de magie van de enige echte grand prix op zondag weg door zo’n sprintrace”, stelt de sportief directeur van de Dutch GP in Zandvoort, waar dit extra onderdeel eind augustus niet wordt verreden.

Pérez had in Bakoe het raceweekend van zijn leven. De 33-jarige coureur uit Guadalajara won ‘anderhalve race’ en was dé streetfighter van Bakoe. Hij wist de achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen in het WK-klassement terug te brengen tot zes punten: 93 om 87. Daarmee deelde Pérez een kleine morele tik uit aan de vrijwel ongenaakbaar geachte Nederlander, die na het uitvallen van zijn landgenoot Nyck de Vries als leider van de race net iets te vroeg in de pits terechtkwam. Dat kostte Verstappen de zege, nadat hij op zaterdag niet verder was gekomen dan de derde plek.

De grootste winnaars in Bakoe waren naast de Mexicaanse misschien wel de neutrale toeschouwers, die voor het eerst dit seizoen twee races te zien kregen. Al zijn de meningen daarover zeer verdeeld. Verstappen heeft weinig op met veranderingen en ziet de sprintrace liever weer verdwijnen. „Het is niet echt racen, het is meer gokken”, stelde Verstappen na afloop tijdens zijn persconferentie in Bakoe. „Ik denk dat ik meer geluk zal hebben als ik in Las Vegas naar het casino ga. Ik ben een echte racer en ik denk dat dit meer voor de show is.”

Zo is het precies. Formule 1 is booming. De tijd dat alleen autosportliefhebbers interesse tonen is allang voorbij. Vorig seizoen keken er gemiddeld circa 70 miljoen televisiekijkers naar een grand prix, met een totaal van ruim 1,5 miljard over het hele seizoen. Het best bezochte raceweekend in 2022 met 440.000 toeschouwers was de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin, in het zuiden van de VS waar vermaak belangrijker is dan de pure sport.

Modernisering

De cijfers bewijzen het succes van Liberty Media, dat in 2017 de commerciële rechten van de Formule One Group (FOM) voor 4,5 miljard euro in handen kreeg. Het voornaamste doel van het Amerikaans telecombedrijf is om ‘de sport’ dusdanig te moderniseren dat naast de vergrijzende groep liefhebbers een nieuwe generatie jongeren de Formule 1 over de hele wereld omarmt. Dat doet de FOM in overleg met de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), die de regels bepaalt.

Moderniseren kan op verschillende manieren. Het inzetten van Netflix bleek een gouden greep. Via de serie Drive To Survive kregen kijkers een blik achter de schermen waardoor ze de coureurs en de sport spelenderwijs leerden kennen. Zoals in de zevende aflevering van het vijfde seizoen, met de naam Hot Seat, waarin de ogen zijn gericht op Pérez in Monaco. Met name de Mexicanen smullen van een grotendeels gecultiveerde rivaliteit met diens ploeggenoot Verstappen. De Nederlander blijft stoïcijns beweren dat er geen tweestrijd is.

Zo heeft vrijwel ieder continent zijn eigen favorieten. Verstappen en Hamilton in Europa, Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda in Azië, Oscar Piastri in Australië en Pérez, Lance Stroll en Logan Sargeant in Noord-Amerika. Coureurs zijn moderne ‘popsterren’ geworden. Het profiel van de Formule 1-fan is veranderd. Jonger en gevarieerder. Het aantal vrouwen onder de liefhebbers steeg van 10 naar 18 procent. Ze waren ook in Bakoe met Mexicaanse vlaggen te zien.

Liberty Media wil de sport in navolging van de aanhang verder moderniseren. De Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 wilde met name af van het saaie imago van de sport waarbij wagens elkaar nauwelijks konden inhalen, zodat de winnaar vaak al na de kwalificaties vaststond. Dat Mercedes de Formule 1 van 2014 tot en met 2020 kon domineren, was daarvan het bewijs.

Met het doorvoeren van nieuwe regels door de FIA werd de hegemonie doorbroken. Teams werden gedwongen nieuwe auto’s te ontwerpen, en er kwam een kostenplafond voor de ontwikkeling van de wagens. Het verschil tussen de teams werd kleiner, waardoor de spanning toenam. Met de climax van het seizoen in 2021 als voorlopig hoogtepunt. Verstappen besliste destijds het wereldkampioenschap in zijn Red Bull pas in de laatste ronde van de laatste race in zijn voordeel.

De Mexicaan Sergio Pérez zondag in zijn Red Bull op weg naar de overwinning op het stratencircuit van Bakoe. Foto Natalia Kolesnikov / AFP

Discussie op zaterdag

Red Bull Racing is nu ongenaakbaar. Verstappen won vorig jaar zijn tweede wereldtitel en dit seizoen verdeelde hij met Pérez op de circuits van Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Azerbeidzjan alle vier de zeges. Al staat Pérez met zijn gewonnen sprintrace nu wel ‘een half titeltje’ voor. Vooralsnog lijkt niemand in staat Red Bull tegenstand te bieden. Een grote verandering staat pas over drie jaar op het programma als de auto’s milieuvriendelijker, lichter en korter moeten worden.

Moderniseren gebeurt ook door het vaste, driedaagse programma van trainen, kwalificatie en de race te veranderen. Dat gebeurt sinds 2021 toen er voor het eerst een sprintrace op zaterdag werd toegevoegd. Een paar dagen voor deze Grote Prijs van Azerbeidzjan werd de opzet veranderd. Bij de eerste van zes sprintraces van dit seizoen waren er alleen punten te verdienen en geen kwalificatievolgorde voor de grand prix. De poleposition werd op vrijdagmiddag, na een eerste training in de ochtend, vergeven. Lammers: „Dat is het enige voordeel. Alle sessies doen er zo wel toe.”

Dat was in Bakoe zeker het geval. Het publiek kreeg op alle drie de dagen strijd te zien. En misschien was de sprintrace van zeventien ronden door de straten van Bakoe nog wel het aantrekkelijkste onderdeel. Het was in ieder geval de race die het meeste discussie opleverde. Nadat Verstappen al in de tweede bocht werd geraakt door de Engelsman George Russell lag voor Pérez de winst voor het grijpen. Verstappen ging na afloop verhaal halen bij zijn opponent van Mercedes en maakte hem uit voor „dickhead”. Een moment dat in de nieuwe Drive to Survive ongetwijfeld uitvergroot zal worden. Maar dat is nog ver weg.

Miami is the next stop. Formule 1 als het spektakel zoals Liberty Media dat voor ogen heeft; op zijn Amerikaans langs het Hard Rock-stadion in Miami Gardens. Maar dat gaat volgende week zonder een sprintrace. Die wordt op 18 november wel verreden in Las Vegas. In die stad houdt niemand zich bezig met de vraag of sport en entertainment nog wel in balans zijn.