Jonge BBB'ers zijn nog voorzichtig met het geven van kritiek, maar willen wel meepraten

„Kom op jongens, niet te verlegen!’’ BBB-leider Caroline van der Plas gooit haar handen in de lucht als You Never Walk Alone aangezwengeld wordt. Ze danst langs de statafeltjes waar groepjes BBB-jongeren tegenaan leunen, voor elke provincie een tafel. In een grote, niet echt afgeladen feesttent op een boerenerf in Doornspijk wordt zaterdag de start van BBB Jong gevierd.

Het is een beetje wennen. De honderdvijftig jongeren kennen elkaar nog niet zo goed. De club heeft weliswaar al drieduizend leden, vergelijkbaar met de jongerenpartij van de VVD (JOVD), maar dat komt doordat BBB’ers onder de 35 automatisch lid zijn van de jongerentak. Die staat, in tegenstelling tot de meeste jongerenpartijen, niet los van de moederpartij.

Of de BBB-jongeren dan wel kritisch mogen zijn? „Ja, dat mag’’, zegt Van der Plas met een lach. Ze ziet heus wel dat er veel problemen leven bij de jeugd: „Zorgen over klimaatverandering, natuur, je toekomst als boer.” Daar had zij allemaal niet mee te maken toen ze jong was, vertelt ze op het podium in de feesttent.

Geen kritische tweets

Het mág, maar ze gaan er niet met gestrekt been in, de jongeren van BBB. Kritische filmpjes of bijtende tweets á la de JOVD (de jongerenpartij van de VVD), die met enige regelmaat oproept tot koerswijzigingen van het beleid, dat hoeft voor BBB Jong niet. „Dat komt heel afstandelijk over, wij vinden dat veel te makkelijk”, zegt Jurre Boers (19), voorzitter van de jongerenclub.

Maar de jongeren zullen zich natuurlijk „wel in het politieke debat mengen”, vertelt secretaris Jacob IJsselstein (18 jaar). Hij heeft de vleesvervangers onder zijn hoede bij de barbecue. Vier burgers en een paar spiesjes. „Nee, deze zijn vega”, zegt hij als iemand met een leeg bord op hem afstapt. Hij draait ze nog eens om. „Hoe weet je nou wanneer ze goed zijn?”

Met drie andere jongens heeft hij de jongerentak opgezet. Partijvoorzitter Erik Stegeman is trots. „Hier wordt iets in beweging gezet”, zegt hij. Ze hebben „honderden interviews” gehouden om in elke provincie een kernteam van jongeren samen te stellen die de BBB-jeugd kan verenigen. Van der Plas heeft zich er niet mee hoeven bemoeien, vertelt ze. „Al weet ik ook niet of ze dat hadden geaccepteerd.”

Voor elke provincie is er een kernteam opgezet van jongeren met „korte lijntjes” naar de provinciale fracties en het partijbestuur. De bedoeling is, vertelt Jurre Boers, dat jongeren via de jongerentak kunnen meepraten over het beleid van de partij. Hij overlegt elke twee weken met het partijbestuur, en zit zo nu en dan ook met de landelijke fractie om tafel.

Lesley Holst (21, docent geschiedenis in opleiding) en Stijn van den Berg (21, statenlid en student bestuurskunde) zetten zich in voor het kernteam in Drenthe. Doordat de contacten met de partij zo goed zijn, is het niet nodig om openbaar kritiek te uiten, vertelt Stijn. Hij verwacht dat ze met hun jongerenclub vooral een plek hebben om samen politieke discussies te voeren, en misschien zelfs talent te scouten.

Wat de provincieteams precies gaan doen, dat vogelen ze nu uit. Sterre Franken (21, student pedagogische wetenschappen) bereidt met haar club in Gelderland nu excursies naar boeren voor. In Limburg vindt Agribusinessstudent Imke Engelen (21) het belangrijk dat studenten „betrokken raken bij de politiek”.

Op de stoep bij Van der Wal

De nieuwe jongeren die naar het feest komen, zijn er niet om nu eindelijk eens een kritisch geluid te laten horen, maar willen vooral méépraten. Toch is het eerste erelid van BBB Jong bij uitstek iemand die de discussie opzoekt: melkveehouder Wim Bonestroo, op wiens erf het feest plaatsvindt.

Hij stond in juni 2022 op de stoep bij stikstofminister Christianne van der Wal, met een groep boeren en tractoren. Ze hebben daar een „een goed gesprek” gevoerd, vindt Wim nog steeds. Van der Wal heeft het als bedreigend ervaren. BBB-leider Van der Plas was ook niet te spreken over de actie: „Stop daarmee, je zoekt mensen niet thuis op, hoe boos je ook bent.”

Dat Bonestroo toch tot erelid is benoemd, betekent niet dat BBB Jong de actie ondersteunt, laat voorzitter Boers weten. Hij „begrijpt de emoties” over de actie, maar „Wim heeft ons echt ontzettend goed geholpen bij dit feest”.

Minder buitenlandse studenten

Het zijn niet allemaal boerenzonen en -dochters (er zijn vooral zonen bij het feest). De eerste thema’s die voorzitter Boers noemt, zijn meer burger- dan boerenthema’s: mentaal welbevinden, en het „elitaire dédain waarmee er naar het mbo gekeken wordt”.

Lees ook: hoe BBB’ers in de provincie worden klaargestoomd

Op de wc-trailer naast de tent is een groot ideeënbord gemaakt, voor de eerstvolgende verkiezingen. „Stemmen op D66 verbieden :)”, „Minder buitenlandse studenten! Onderwijs in het Nederlands” en „realistische oogstdoelen ipv kalenderbouw”.

Een échte jongerenpartij is BBB niet: slechts drie procent van de stemmers bij de afgelopen verkiezingen was tussen de 18 en 24, bijna zeventig procent was 50-plus. De feesttent is dan ook een beetje op de groei: vanaf half zeven ’s avonds zijn óók de senioren uitgenodigd.

Als Van der Plas de polonaise inzet, met volkszanger John de Bever achter de microfoon, zijn het toch nog vooral de ouderen die enthousiast aansluiten.