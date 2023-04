Duizenden mensen feesten al twee dagen op een illegale rave in België, einde nog niet in zicht

In de Belgische plaats Brustem vieren duizenden mensen al sinds vrijdagavond 23.00 uur feest op een illegale rave. Het feest vindt plaats op een oude militaire vliegbasis in de gemeente Sint-Truiden, op zo’n veertig kilometer van Maastricht. De politie grijpt niet in, omdat „een veilige ontruiming” van het complexe terrein volgens de lokale autoriteiten niet mogelijk is, schrijft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op Twitter. De feestvierders zelf zijn ook niet van plan het feest al stil te leggen, ze willen tot maandagavond doorgaan.

Vrijdagavond ging keiharde muziek aan op het illegale feest met maar liefst elf podia in oude F-16 hangars, tot groot ongenoegen van buurtbewoners. Zij klagen al twee dagen en nachten over de luide muziek, die hen uit hun slaap houdt, en de grote stroom auto’s die van en naar het terrein rijden. De groep feestvierders, die aanvankelijk uit zo’n vijf- tot zesduizend mensen bestond, is volgens de gouverneur van de Belgische provincie Limburg inmiddels verdubbeld. Volgens verschillende media zijn er ook Nederlanders aanwezig.

De politie heeft zaterdag versterking gekregen van de landelijke politie en defensie. Samen hebben zij besloten dat het ontruimen van het terrein, met een omvang van 400 hectare, te gevaarlijk is. Daarom kiezen zij voor „overleg en dialoog om de mensenmassa onder controle te houden en de omgeving te beveiligen”, schrijft de minister, tot het feest uitdooft. Wel zijn er meerdere boetes uitgedeeld voor drugsgebruik en worden auto’s van en naar het terrein gecontroleerd.

Eerder ingrijpen geëscaleerd

Enige aarzeling om in te grijpen komt voort uit de ontruiming van het illegale festival La Boum in het Brusselse Ter Kamerenbos in 2021, die uitliep op rellen. Bezoekers gooiden onder meer met flessen naar de politie, die meerdere waterkanonnen inzette. Uiteindelijk werden 22 mensen gearresteerd en raakten 34 mensen gewond, onder wie 26 agenten en 7 politiepaarden. Een soortgelijke escalatie willen de autoriteiten voorkomen, zeker met een grote groep mensen onder invloed van verdovende middelen.

Wie verantwoordelijk is voor het feest, is nog onbekend. Ook weet de politie niet hoe de organisatie erin geslaagd is om zoveel mensen en zoveel materiaal op één plek te krijgen. Minister Verlinden heeft politie en justitie gevraagd om onderzoek te doen naar de organisatoren van de rave en daar „hun prioriteit” aan te geven, „zodat de rust van de buurtbewoners snel kan terugkeren”.