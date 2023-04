Doodgeschoten na een klacht over geknal in de tuin

Geluidsoverlast, aanbellen bij het verkeerde adres, een ruzie bij een verjaarspartij, de verkeerde oprit inrijden – het zijn de alledaagse aanleidingen voor vuurwapengeweld deze maand in de Verenigde Staten. De meest recente dodelijke schietpartij: zaterdag in Cleveland, in de staat Texas. Daar schoot een man zijn buren dood, vier volwassenen en een kind van acht, nadat ze hadden geklaagd over zijn aanhoudende geschiet in de tuin. De politie en de FBI zijn nog altijd naar de schutter op zoek.

Het incident laat nog eens zien hoe snel de minste confrontatie fataal kan escaleren in een samenleving van 330 miljoen inwoners, waar zo’n vierhonderd miljoen vuurwapens in omloop zijn.

Eerder deze maand schoot een bewoner in een plattelandsplaatsje in de staat New York vanaf zijn veranda op een auto die zijn inrit opreed. Het was een stel jongeren op zoek naar een feestje in de buurt. Een twintigjarige vrouw werd fataal getroffen. Een verjaarspartij voor een meisje van zestien in Alabama veranderde in een bloedbad toen verschillende gasten begonnen te schieten. Er vielen vier doden en 32 gewonden. De zes verdachten en de meeste van de slachtoffers waren jonger dan 21 jaar.

The Gun Violence Archive turfde in de maand april 254 doden en gewonden bij schietpartijen, waarbij meer dan vier mensen gewond raakten of omkwamen – en daar is het fatale incident in Cleveland nog niet bij gerekend. Eind vorig jaar is vuurwapengeweld verkeersongevallen gepasseerd als belangrijkste oorzaak voor sterfte onder minderjarigen.

In Missouri schoot eerder deze maand een man een jongen neer die per vergissing bij hem aanbelde. De zestienjarige jongen dacht dat hij op dat adres zijn broertje moest ophalen, de 84-jarige bewoner zegt dat hij een zwarte man zag morrelen aan de deurklink en dat hij hem door de deur heen neerschoot. Hij was „doodsbang”, zei hij tegen de politie, omdat de persoon voor zijn deur zo groot was en hijzelf zo oud. De jongen kreeg een kogel in zijn hoofd en eentje in zijn arm, maar wist de buren te bereiken en is buiten levensgevaar.

Racisme

Het incident in Missouri deed de discussie over racisme oplaaien.

De enorme stijging in het aantal door vuurwapens gedode minderjarigen is vrijwel geheel veroorzaakt door toename van het aantal zwarte slachtoffers. Terwijl witte kinderen overwegend slachtoffer worden van vuurwapengeweld door schutters met dezelfde etnische achtergrond, worden zwarte en hispanic kinderen vooral gedood door mensen met een andere achtergrond.

De schietpartij in Texas van zaterdag raakt ook aan maatschappelijk gevoelige onderwerpen, zoals blijkt uit de verschillende perspectieven die Amerikaanse media bij hun berichtgeving hierover kiezen. The Washington Post zette het vuurwapen (een semiautomatisch geweer AR-15) in de eerste zin. Fox noemde in de eerste zin de verdachte „een man met de Mexicaanse nationaliteit”. Het is allebei waar, en het laat de preoccupaties van, grof gezegd, links en rechts Amerika zien.

Links en rechts reageren anders

Aan de rechterkant van het spectrum wordt een verband gezocht tussen de snelle toename van vuurwapengeweld sinds de coronapandemie en de toename van opgepakte vreemdelingen zonder documenten aan de grens.

Aan de linkerkant neemt de frustratie toe over de politieke onmacht om de controle op vuurwapens betekenisvol te verscherpen. President Biden wist een wet door beide huizen van het Congres te loodsen met iets strengere controles op de verkoop van vuurwapens. Daar staan tal van nieuwe wetten op statelijk niveau tegenover, waarbij wapenverkoop en –bezit juist van regelgeving wordt ontdaan. In meer dan de helft van de vijftig staten is geen vergunning meer nodig om met een vuurwapen rond te lopen. In veel van die staten gelden ook het ‘stand your ground’ of ‘castle doctrine’ principe. Daarmee is zelfverdediging met vuurwapens gelegitimeerd, soms alleen in het eigen huis (castle), maar in de meeste gevallen overal.