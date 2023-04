Een vriend van mij is PSV-supporter, maar hij kan best goed schrijven. Daar heeft hij zelfs zijn beroep van gemaakt. Een andere vriend is Ajax-supporter en jurist. Die hebben adelaarsogen voor het geschreven woord. De juristen dan, de Ajax-fans niet per se. De bekerfinale Ajax - PSV stond zondagavond gepland, dus ik dacht: als ik die twee woordkunstenaars vraag vooruit te blikken, schrijft die column zichzelf.

Ik vroeg de jurist wat hij van zondag verwachtte. „Een groot drama, niemand kan koppen, een fopmiddenveld en geen spits.” In het venster daarnaast vroeg ik de PSV-schrijver naar zijn gedachten. „Gezien de verhouding in kwaliteit zegt alles: dit winnen we, maar een club die in een seizoen Ajax drie keer verslaat ís al uniek. Mijn bijgeloof in statistiek maakt een vierde zege dan haast ondenkbaar.”

Intussen werd bij PEC Zwolle – FC Dordrecht de wedstrijd gestaakt. De commentator van ESPN zei dat er altijd mensen zijn die daar belang bij hebben. Volgens het ene voetbalorakel zijn bekerwerpsupporters amoeben die te dom zijn om hun bier vast te houden, voor het andere zijn ze zo slim dat ze aan strategisch smijten doen. De bekergooier bleek een achtjarig jochie te zijn. Ook MVV - Jong AZ werd stilgelegd. Er was bier naar een speler gegooid, nu door een volgroeide amoebe.

Tot nu moest ik best lachen om die gestaakte wedstrijden. Ze herinnerden me aan de tijd dat ik lesgaf op een vmbo in Amsterdam-West. Een terugkerende uitdaging was aan het begin van de les de klas stil zien te krijgen zodat er aan de wedstrijd kon worden begonnen. Daarvoor had ik een zandloper. Als nadat de bel was gegaan de supporters in het lokaal niet snel genoeg gingen zitten en zwijgen, zette ik de zandloper goed zichtbaar rechtop. Het zand begon in het onderste reservoir te stromen. De leerlingen wisten dat na de les, als de bel de pauze inluidde, het zand weer terug zou moeten stromen voor zij het lokaal uit mochten.

Zo begon het uur met leerlingen die tegen elkaar sisten dat ze moesten gaan zitten en zwijgen. Ik hoefde alleen maar achterover te leunen en toe te zien hoe het hele vak in zelfreinigend recordtempo stil werd. Dan legde ik de zandloper horizontaal. Goedemorgen, klas. Iets soortgelijks lijkt de KNVB met de supporters te willen doen: hun zelfreinigend vermogen activeren. Of zoals in aikido: de kracht van de vijand gebruiken om hem te bedwingen.

Het verschil is dat in het stadion niet alleen de supporters verpletterd worden onder het gewicht van de zandloper. Alle werkenden die betrokken zijn bij de wedstrijd worden geraakt, inclusief de spelers en allen die op hen rekenen op de dag waar de wedstrijd naar wordt verplaatst. Ook, merkte ik dit weekend: de schrijvers. We kunnen vooruitblikken tot we scheel zien, maar als twee amoeben, neem een hoogbegaafde en een oliedomme, hun bekers op het veld gooien, wordt de wedstrijd gestaakt en kun je je vooruitblikproza weggooien. Dat is niets om over te lachen. Het woord bekerfinale heeft nu ook een heel andere lading. Het zijn bekers tegen de finale.

Carolina Trujillo is schrijfster.