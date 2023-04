Hoe zorgen we ervoor dat de aarde niet vergaat? Nou, door naar De Klimaatkwestie te luiteren. Je kunt neerslachtig worden van alle crises, maar dat doen Nienke Zoetbrood en Hannah van der Wurff niet. Elke week behandelen ze één behapbare klimaatkwestie. Moeten we bijvoorbeeld niet eens stoppen met kinderen krijgen? In Engeland is al een groep vrouwen in geboortestaking gegaan. Die heffen ze pas weer op als de politiek echt massieve actie onderneemt tegen klimaatverandering. 40% van de jongeren van nu in Nederland twijfelen inmiddels ook of ze wel kinderen moeten krijgen, vanwege de klimaatverandering. Een frisse, realistische klimaatpodcast die van alle kanten beschouwt.

De Klimaatkwestie Klimaat/duurzaamheid Trouw Afl. van 24 min.