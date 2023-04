Archief-jager Frank Jochemsen (40) en zijn sidekick Jim Immig (32) vonden elkaar 17 jaar geleden in hun liefde voor Wim Sonneveld. Van het een kwam het ander en zo stuitten ze op televisieregisseur en platenproducer Rob Touber. Hij speelde een essentiële rol in de carrières van artiesten als Adële Bloemendaal, Jenny Arean en Gerard Cox. Jochemsen en Immig gebruikten de coronatijd om het verloren gewaande oeuvre van Touber, die furore maakte tussen 1965 en 1975, boven water te halen. De podcast zit vol met geweldige muziek. Ze gaan ook langs bij de nog in leven zijnde artiesten met wie Touber gewerkt heeft. Samen luisteren ze naar de opnames die ze hebben opgedolven. Wat een liefde voor het lied.

De Rob Touber Sound Muziekgeschiedenis Frank Jochemsen Afleveringen van ruim 1 uur.