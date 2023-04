Laatste Nederlandse evacuatievlucht vertrokken uit Soedan

Voor de achtste en laatste keer is zaterdagavond een militaire evacuatievlucht van het ministerie van Defensie vertrokken vanuit Soedan. De passagiers worden met een C-130 Hercules transportvliegtuig naar Jordanië vervoerd. Dat heeft het ministerie gemeld.

Lees ook: Hoe Soedan uiteen dreigt te vallen in duizend stukjes

Met de vlucht komt een einde aan een reeks evacuatievluchten uit het door geweld geteisterde Afrikaanse land. De meeste Nederlanders van wie bij Buitenlandse Zaken bekend is dat ze in Soedan waren, hebben het land inmiddels verlaten. Dat gebeurde via deze militaire vluchten of die van partnerlanden.

In totaal zijn zeker 160 Nederlanders uit Soedan geëvacueerd. Meer dan 85 van hen vertrokken met de vliegtuigen van de luchtmacht. Andere Nederlanders konden meevliegen met vluchten van andere Europese landen. Op de Nederlandse vluchten zijn ook ongeveer 130 evacués meegenomen van achttien andere nationaliteiten, aldus het ministerie.