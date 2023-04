Ik kon met Knop omgaan. Het cassettedeck: druk op PLAY en je hoort sja-la-la-la. De kleuren-tv: druk op AAN en Martin Brozius rent zich rot. Als puber begrijp ik de CD: druk op PLAY. Met één druk op Knop doet de wereld precies wat je wil. Vanaf de jaren 90 gaan Ik en Knop niet zo goed. Mijn scriptie verdwijnt als ik ENTER druk en opbakbroodjes worden beton omdat de magnetron 27 onbegrijpelijke Knoppen kent. Ik druk op het designer-logo van de kruimeldief, omdat ik denk dat-ie dan aan gaat. Kon ik maar gewoon de hoorn van de haak gooien.

