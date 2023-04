Kloven tussen de man en vrouw

In De eeuw van de vrouw beschrijft Suzanna Jansen de twintigste eeuw door de ogen van vrouwen. Samen met journalist Rachel van de Pol onderzoekt ze de erfenis daarvan in onze tijd. In geen enkele eeuw veranderde er voor vrouwen zo veel als in de twintigste. Waarom duurde het zo lang voordat vrouwen kiesrecht kregen en wat zegt dat over de rol van vrouwen in de politieke arena? Vrouwen en mannen hebben vandaag de dag ongeveer dezelfde rechten, maar dat is eigenlijk pas sinds heel kort zo. Dat gegeven heeft grote invloed op de verhouding tussen mannen en vrouwen. In deze podcast hoor je dat de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nog lang niet altijd gelijkwaardig is.

De eeuw van de vrouw Maatschappijgesch. VBK AudioLab Afl van +- 40 minuten.