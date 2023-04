Dit jaar al bijna net zoveel explosies in Rotterdamse woonwijken als in heel 2022

In Rotterdam hebben tot nu toe al 48 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden plaatsgevonden. Het aantal is bijna net zo veel als in heel 2022; toen telde de stad 49 soortgelijke incidenten. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie zaterdag naar aanleiding van berichtgeving door de regionale omroep Rijnmond. Over de oorzaak van de toename kan de politie geen uitspraken doen, hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Wel is bekend dat de aanslagen in veel gevallen te maken hebben met een crimineel conflict afkomstig uit het drugsmilieu.

Deze week waren op de Crooswijkseweg in Crooswijk al twee ontploffingen en ook vannacht zijn explosieven geplaatst bij twee panden in Rotterdam. Enkele dagen geleden heeft de politie nog twee verdachten opgepakt die vermoedelijk een brandbom aan het plaatsen waren in een woonwijk in Rotterdam. De verdachten, twee jongens van 14 en 15 jaar, werden op heterdaad betrapt en aangehouden toen ze een bom plaatsten bij een portiek in de Van Speykstraat. Woensdagavond werd een 32-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosies.

Vorige maand zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dat de golf aan aanslagen een gevolg is van de succesvolle onderschepping van drugs in de Rotterdamse haven. Hierdoor zou de onrust tussen rivaliserende bendes toenemen, waardoor steeds vaker onschuldige familieleden van rivalen het doelwit worden. „De politie en het Openbaar Ministerie denken dat de golf van aanslagen grotendeels te relateren is aan het succes van het HARC-team in de haven”, zei de burgemeester op 16 maart na vragen van meerdere fracties in de gemeenteraad.

Het Hit And Run Cargo (HARC)-team is een samenwerkingsverband van politie, douane, FIOD en Openbaar Ministerie. Door het team werd afgelopen jaar 46.789 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven; de op een na grootste hoeveelheid ooit. Volgens Aboutaleb wordt er „zoveel drugs in beslag genomen, dat drugscriminelen naar elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen”.