Ajax verslaat concurrent FC Twente en heeft de landstitel voor het grijpen

„Lize Kop, olé, olé”, scanderen de supporters van de ‘Ajax Women Fanatics’. De uit een handjevol fanatiekelingen bestaande supportersschare steunt de vrouwenploeg van Ajax altijd en overal. Zaterdag begeleiden ze op een uitverkocht Sportpark De Toekomst met tromgeroffel de leuzen van enkele tientallen jonge meiden op de tribune. Samen trommelen en schreeuwen ze Ajax naar de winst (1-0) tegen FC Twente, waarmee het team van coach Suzanne Bakker op matchpoint staat voor het landskampioenschap.

Het is niet toevallig dat Ajax-keeper Lize Kop als enige wordt toegezongen. Met een aantal goede reddingen houdt ze haar doel schoon tegen FC Twente, dat al jarenlang de te kloppen ploeg is in de Vrouwen Eredivisie. De afgelopen drie seizoenen werd Twente kampioen, hoewel Ajax verreweg het meeste geld in het vrouwenvoetbal investeerde. Na het laatste fluitsignaal, direct nadat ze tot speler van de wedstrijd is gekozen, zoeken de Ajax-speelsterKop op om de overwinning te vieren. Een voorschot op de derde titel in de clubgeschiedenis ook?

„In zeven jaar Ajax twee titels, ik ben wel toe aan een nieuwe”, zegt Kop lachend. Ze heeft voor een interview met Omrop Fryslân een Friese vlag om haar schouders gedrapeerd. Ook al gaat Ajax met een punt voorsprong de laatste speelronde in, Kop rekent zich nog niet rijk. „Tennissers hebben het soms ook mentaal zwaar op matchpoint. Het gaat erom dat wij onder die druk kunnen voetballen,” zegt ze. Als Ajax volgende week bij PEC Zwolle wint, is de club zeker van het eerste landskampioenschap sinds 2017-2018.

Kop, paal en lat

In de topper op De Toekomst wordt zaterdag het verschil gemaakt in de eerste helft, als Tiny Hoekstra de rebound van een schot van Chasity Grant benut. De zege op FC Twente is goed getimed, want de twee eerdere ontmoetingen dit seizoen, in de beker en de competitie, gingen verloren. Voor deze wedstrijd had Ajax de tactiek aangepast. De ploeg zakte iets meer in dan gebruikelijk om FC Twente op te vangen en vervolgens in ‘de omschakeling’ gevaar te stichten. Het enige doelpunt van de wedstrijd valt ook uit een snelle uitbraak na een hoekschop van FC Twente.

De vermoeide speelsters van FC Twente, die naast Kop ook twee keer de lat en een keer de paal op hun weg vinden, storten na het laatste fluitsignaal teleurgesteld neer op het veld. De Ajax-selectie laat zich uitgebreid fêteren, poseren in de lentezon voor selfies en delen handtekeningen uit. Een van hen is recordinternational Sherida Spitse (32), die begin 2021 terugkeerde in Nederland na een periode bij het Noorse Vålerenga IF.

Als aanvoerder van Ajax leidt Spitse een selectie met overwegend jonge speelsters. Het was een bewuste keus om bij de uitdager te gaan spelen, zegt ze. „Overal waar ik speel wil ik prijzen pakken, dus ook met Ajax.” Spitse vervult haar leidersrol deze zaterdag met verve. Als Ajax het na ruim een uur spelen moeilijk heeft dirigeert ze haar teamgenoten samen met coach Bakker naar voren. De tactiek in overleg met Spitse, aangepast omdat FC Twente eerder dit seizoen steeds profiteerde van de ruimte achter de laatste linie van Ajax.

Kraamkamer voor het buitenland

Er is nogal wat veranderd in de Vrouwen Eredivisie, sinds Spitse voor sc Heerenveen in 2007 haar debuut maakte op het hoogste niveau. Aan het eerste seizoen van de Eredivisie deden slechts zes clubs mee, die speelden vier keer tegen elkaar. Inmiddels zijn dat er elf en volgend seizoen komt FC Utrecht er nog bij. Ondanks de toegenomen professionalisering en aandacht van de media, sponsoren en publiek – begin maart speelde Ajax in de Arena tegen Feyenoord voor 34.000 toeschouwers – blijft de Vrouwen Eredivisie een kraamkamer voor buitenlandse clubs. Meer nog dan bij de mannen.

Zodra speelsters zich wekelijks nadrukkelijk laten zien, worden ze ingelijfd door clubs van over de grens, die vaak veel meer kunnen betalen en in betere competities spelen. Ajax verloor dit seizoen in negentien wedstrijden alleen van FC Twente en speelde gelijk tegen Feyenoord. FC Twente verloor naast Ajax alleen van nieuwkomer Fortuna Sittard. De rest van de wedstrijden werd doorgaans met speels gemak gewonnen.

Bij FC Twente is het de verwachting dat na dit seizoen keeper Daphne van Domselaar, die tegen Ajax pas voor de vijfde keer in deze competitie een doelpunt moest incasseren, vertrekt. Ook Fenna Kalma, die met 29 goals in 19 wedstrijden op koers ligt om topscorer te worden, lijkt moeilijk te behouden. Ajax zag halverwege het seizoen Victoria Pelova naar Arsenal gaan en zal komende zomer zijn best moeten doen om spits Romée Leuchter te overtuigen nog een seizoen in Nederland te spelen.

FC Twente-coach Joran Pot, die zijn ploeg na de nederlaag geen verwijten wilde maken, ziet dat er steeds meer aanwas van talent is in Eredivisie. Tegelijkertijd ziet hij het niveau stagneren doordat het aantal ploegen blijft toenemen. „De breedte wordt beter, omdat we steeds meer speelsters opleiden. Maar dat wordt even minder nu er meer clubs bij komen.” Maar het verschil tussen de toptwee en de rest zal over een paar jaar minder groot zijn, verwacht Pot. „De prestaties van beide ploegen zijn ook gewoon heel goed.”

Sherida Spitse is na afloop vooral bezig met het scherp houden van haar ploeg om tegen PEC Zwolle het seizoen met de titel te bekronen. Lize Kop wil eerst nog even genieten, maar ook voor haar gaat de blik snel weer naar de wedstrijd van volgende week. Spitse heeft er vertrouwen in, volgens haar zit het mentaal wel goed bij Ajax. „En als dat niet zo is, dan horen ze het wel van mij hoor.”